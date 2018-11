Kohfeldt: "Kein neuer Torwart mit im Flieger"

Werders Profis mussten am Donnerstag früh aufstehen, bereits am Morgen machten sich Mannschaft und Trainer auf den Weg ins Trainingslager. Am Flughafen erklärte Florian Kohfeldt, worauf es ankommt.

Ein wenig verschlafen wirkte Florian Kohfeldt noch, als er gemeinsam mit seinen Spielen am Donnerstagmorgen am Bremer Flughafen erschien. Doch die Müdigkeit vor dem Start ins österreichische Trainingslager war zweitrangig, schließlich soll im Zillertal in den nächsten Tagen einiges erreicht werden. "Ich freue mich auf gute Bedingungen, den nächsten Abschnitt der Vorbereitungen und steige gut gelaunt in den Flieger", sagte Kohfeldt nach dem Check-In.

In der Alpenrepublik möchten die Bremer dann den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer möglichst optimalen Vorbereitung auf den Saisonstart im August machen. "Wir wollen jetzt ein bisschen detaillierter arbeiten, die Themen Spieleröffnung und Gegenpressing sind zwei Schwerpunkte, die wir jetzt haben", klärte der Coach auf. Darüber hinaus werde natürlich auch an der Kondition gearbeitet.

Zum Kader der Bremer gehören nicht zuletzt wegen des Fehlens mehrerer Nationalspieler auch etliche Nachwuchstalente. Spieler wie Ilia Gruev oder Simon Straudi sollen vor allem die Gelegenheit nutzen, um in die Arbeitswelt der Profis hereinzuschnuppern, wie Kohfeldt betonte. Eine direkte Perspektive für die aktuelle Bundesliga-Saison sei noch nicht vorhanden. Aber: "Alle, die hier dabei sind, wecken die Hoffnung bei uns, dass das auf Dauer in die Richtung gehen kann", sagte der Werder-Trainer.

Nach der Verletzung von Jaroslav Drobny gehört etwas überraschend Tobias Duffner zum Bremer Tross in Österreich, Werder sucht aber weiterhin nach einer neuen Nummer zwei. Der Backup für Jiri Pavlenka ist allerdings noch immer nicht endgültig gefunden. "Was ich sagen kann, ist, dass heute keiner mit im Flieger sitzt. Alles andere müssen wir abwarten", sagte Kohfeldt. "Wir sind da in Gesprächen und hoffen, dass wir da bald etwas finalisieren können. Es kann aber auch gut sein, dass es erst nach dem Trainingslager passiert."