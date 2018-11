Kohfeldt ist sich der gelben Gefahr bewusst

Niklas Moisander ist der erste Werder-Spieler, der in der laufenden Saison eine Sperre bekommen hat. Trainer Florian Kohfeldt hofft nun, dass nicht noch weitere folgen.

Jetzt hat es doch einen erwischt: Fünf Werder-Spieler hatten schon länger die Hypothek von vier Gelben Karten mit sich herumgeschleppt. Niklas Moisander war am Sonntag gegen Frankfurt nun der erste Bremer, der in der laufenden Saison eine Gelbsperre kassierte. Der Abwehrchef fehlt somit am Freitag beim Auswärtsspiel in Hannover. Ebenfalls stark gefährdet sind weiterhin Philipp Bargfrede, Thomas Delaney, Florian Kainz und Robert Bauer, die allesamt vier Gelbe Karten auf dem Konto haben. „Das habe ich schon im Kopf“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. „Wenn alle auf einmal wegbrechen würden, wäre das extrem unglücklich.“

Besonders ärgerlich wäre es, wenn Bargfrede und Delaney auf einmal fehlen würden. Der Ausfall der zwei zentralen Mittelfeldspieler wäre eine enorme Schwächung. „Da ist es ein großes Glück, dass Jerôme Gondorf wieder fit ist“, betonte Kohfeldt. Der Ex-Darmstädter hat sich von seiner Blinddarm-Operation erholt und könnte gegen Hannover in den Kader zurückkehren. Gondorf kann sowohl die Position von Bargfrede als auch die von Delaney bekleiden.

Kohfeldt hofft aber natürlich, dass Werder ohne weitere Gelbsperren durch die Saison kommt. „Einer ist jetzt gesperrt, die anderen vier spielen es einfach so zu Ende“, sagte der Coach mit einem Grinsen. Moisander ist übrigens der erste Werder-Spieler überhaupt, der in der laufenden Saison eine Sperre erhält. Von Platzverweisen blieben die Bremer bislang verschont. Mit 44 Gelben Karten sind sie die drittfairste Mannschaft der Bundesliga. Nur Mönchengladbach und die Bayern stehen in der Fairplay-Wertung vor Werder.