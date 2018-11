Kohfeldt hofft auf Jacobsen-Leihe

Bei Werder ist Thore Jacobsen aktuell außen vor, deshalb möchte der Verein den Linksverteidiger gern verleihen. Trainer Florian Kohfeldt hat nun das Profil für einen möglichen Abnehmer skizziert.

Am Freitag schließt das Transferfenster, Werder möchte bis dahin Thore Jacobsen verleihen. "Thore und ich haben uns darüber ausgetauscht und sind der Meinung, dass es sinnvoll sein könnte, um Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln", sagte Florian Kohfeldt, der den Linksverteidiger am liebsten in die 2. Bundesliga, zu einem starken Drittligisten oder ins deutschsprachige Ausland abgeben möchte.

Entscheidend bei der Vereinssuche ist für den Bremer Coach allerdings auch, dass die Philosophie des aufnehmenden Klubs passt. "Mir ist bei Ausleihen fast der Trainer das Wichtigste", sagte Kohfeldt. "Ich muss das Gefühl haben, dass die Arbeit auch unserer Art von Fußball entspricht, damit er dort auch verbessert, was er bei uns irgendwann bringen soll. Die Liga spielt daher eine eher untergeordnete Rolle." Wie nah eine Einigung ist, wollte Kohfeldt allerdings nicht verraten. "Ich weiß, es laufen Gespräche im Hintergrund. Schauen wir mal, was die nächsten Tage noch so passiert."