„Kohfeldt hat Werder wachgeküsst“

Werders Ex-Keeper Tim Wiese ist vom starken Bremer Saisonstart verblüfft und überrascht zugleich. Der 36-Jährige lobt in seiner Sport1-Kolumne vor allem Coach Florian Kohfeldt.

Tim Wiese ist überrascht von Werders gutem Saisonstart. „Platz drei nach acht Spieltagen - so einen Saisonstart habe ich nicht erwartet. Da muss man einfach den Hut ziehen. Werder spielt gerade einen überragenden Fußball. Und Trainer Florian Kohfeldt macht einen super Job“, schreibt der ehemalige Werder-Keeper in seiner Sport1-Kolumne. Bei den Bremern stimme momentan alles, so Wiese weiter. „Die Spieler wissen, wie sie sich auf dem Feld verhalten müssen, und der Coach stellt sie großartig ein. Ich bin begeistert.“

Wiese, inzwischen Sport1-Experte, hält viel von Florian Kohfeldt. Der Coach sei „offensichtlich ein richtiger Taktik-Fuchs“. „Er hat den Erfolg nach Bremen zurückgebracht, Werder Bremen wachgeküsst“, schreibt Wiese, der Maximilian Eggestein und Max Kruse als Schlüsselspieler bezeichnet.

