„Kohfeldt hat einiges ausprobiert“

In einem exklusiven Ausschnitt für Mein Werder diskutiert der Rasenfunk Werders 3:1 gegen Düsseldorf. Zu Gast bei Moderator Max-Jacob Ost sind Mara Pfeiffer und Marcus Bark.

Beim 3:1-Sieg gegen Düsseldorf hat Werder-Trainer Florian Kohfeldt „einiges ausprobiert“, erklärt Moderator Max-Jakob Ost in der aktuellen Folge des „Rasenfunk“-Podcasts. Besonders Max Kruse in seiner Rolle als Zehner wusste zu gefallen – was auch der freie Journalist Marcus Bark so sieht. Ohnehin sei ein Spieler wie Werders Kapitän für jede Mannschaft „Gold wert“. Lara Pfeiffer von der „Allgemeinen Zeitung“ kommt ebenfalls zu Wort: Sie sah einen absolut verdienten Erfolg Bremens.

Den exklusiven Werder-Part aus dem Rasenfunk gibt es hier:

Die ganze Folge gibt es hier.