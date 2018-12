Kohfeldt gibt Update zu Möhwald und Osako

Am kommenden Sonnabend steht für Werder ein schwieriges Spiel in Dortmund an. Hinter zwei Personalien stand zuletzt noch ein Fragezeichen: Yuya Osako und Kevin Möhwald. Der Japaner war krank und der 1:0-Torschütze aus dem Düsseldorf-Spiel verletzte sich am Hüftbeuger. Zu beiden Spielern gab Trainer Florian Kohfeldt am Montag ein Update.

