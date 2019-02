Kohfeldt gibt Entwarnung bei Rashica

Milot Rashicas Rückenprobleme sind nicht dramatisch - der Angreifer trainierte am Mittwoch voll mit. Florian Kohfeldt rechnet mit einem Einsatz gegen Hertha am Sonnabend. Anders sieht es bei Yuya Osako aus.

Milot Rashica war nach seinem Doppelpack gegen den FC Augsburg in der 36. Minute ausgewechselt worden. Der Grund: Rückenprobleme. Diese scheinen aber nicht besonders schwerwiegend zu sein, der Angreifer nahm am Mittwochnachmittag voll am Mannschaftstraining teil.

Anschließend erklärte Trainer Florian Kohfeldt: „Er wurde eingehend untersucht und es ist nichts Dramatisches. Das Training war ein Test, es hat gut funktioniert.“ Er sei sehr optimistisch, dass Rashica am kommenden Sonnabend gegen Hertha spielen könne.

Verletzungssorgen in der Offensive

Trotz der positiven Neuigkeiten bei Rashica droht gegen Hertha ein Personalmangel in der Offensive. Yuya Osako (Sehnenreizung im Rücken) wird gegen die Berliner mit großer Wahrscheinlichkeit ausfallen, betonte Kohfeldt am Mittwoch. Zudem sei es schwierig zu sagen, wie lange der Japaner noch brauche, um fit zu werden.

Sicher ist indes, dass Martin Harnik (Hüftverletzung) nicht zur Verfügung steht. Hier lieferte Sportchef Frank Baumann ein Update: „Martin macht seine Reha, arbeitet im Kraftraum. In absehbarer Zeit können wir nicht mit ihm planen. Er wird länger ausfallen, da geht es um mehrere Wochen.“

Beobachter des Trainings am Mittwoch werden zudem festgestellt haben, dass Linksverteidiger Ludwig Augustinsson fehlte. Laut Kohfeldt handelte es sich jedoch um eine Belastungssteuerung, er absolvierte eine individuelle Einheit.