Kohfeldt gehen die Torhüter aus

Schrecksekunde im Training am Montag: Ersatzkeeper Jaroslav Drobny verletzte sich bei einem Abwurf und musste die Einheit vorzeitig abbrechen. Werder gehen somit allmählich die Keeper aus.

Jiri Pavlenka ist zwar wieder in Bremen, eigentlich soll der Tscheche aber erst wieder im Zillertal ins Training einsteigen. Da Michael Zetterer seit Monaten wegen einer erneuten Kahnbeinverletzung ausfällt, fahndet Werder aktuell intensiv nach einer neuen Nummer zwei. Wie Florian Kohfeldt am Sonntag erklärt hatte, rückt die Verpflichtung eines Keepers immer näher – Vollzug wurde allerdings noch nicht gemeldet.

Bleiben noch Nachwuchstalent Luca Plogmann und Routinier Jaroslav Drobny. Letzterer verletzte sich nun am Montag während des morgendlichen Trainings, nachdem er eine Flanke aus der Luft gepflückt hatte. Der Tscheche wollte anschließend einen schnellen Abwurf machen, sackte jedoch mit einem Schmerzensschrei zu Boden. Drobny behandelte sich daraufhin selbst, wurde dann jedoch mit einem Golf-Cart vom Platz in die Katakomben gefahren. Für ihn stellte sich Torwartrainer Christian Vander für den Rest des Trainings zwischen die Pfosten.

Sportchef Frank Baumann erklärte wenig später, dass es nach ersten Einschätzungen wohl nach einem Muskelfaserriss in der Wade aussehe. Da deshalb mit einem etwas längeren Ausfall zu rechnen sei, werde Jaroslav Drobny wohl auch nicht mit ins Trainingslager nach Österreich reisen, so Baumann. Bezüglich einer Neuverpflichtung für den Torwartposten sagte der Ex-Profi: “Wenn alles gut läuft, können wir da am Ende der Woche was vermelden.“ Eine Garantie wollte Baumann allerdings nicht aussprechen.

Am Dienstag absolviert Werder bei einem Blitzturnier in Bremerhaven seine ersten beiden Testspiele (ab 17 Uhr), nach derzeitigem Stand steht dafür lediglich der erst 18-jährige Plogmann zur Verfügung.