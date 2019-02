Kohfeldt? Gefällt mir, der Junge!

Werder macht wieder richtig Spaß, und Florian Kohfeldt lebt seinen Spielern genau die richtige Einstellung vor. Tim Wiese ist voll des Lobes und schreibt in der Bundesliga-Kolumne noch mehr positive Dinge.

Ich habe Werder oft kritisiert in den vergangenen Jahren, und das zu Recht. Es gab ja auch nicht viel Gutes zu sehen und zu sagen. Nach den jüngsten Auftritten ist jetzt mal Lob angebracht: Es macht seit vielen Jahren wieder richtig Spaß, Werder zuzuschauen. Die Entwicklung gefällt mir, es geht in die richtige Richtung. Die Stimmung im Stadion zeigt, dass die Leute wieder Bock haben auf Werder. Und so soll es ja auch sein.

Die Ausbeute mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen des Jahres ist in Ordnung. Hannover, keine Frage, musste geschlagen werden. Mit einem Punkt gegen Frankfurt lässt sich leben, die haben sich eine gute Truppe zusammengestellt. Frankfurt zeigt, welche Entwicklung mit ein paar guten Transfers möglich ist, auch wenn das dicke Geld nicht vorhanden ist. Was in Frankfurt entstanden ist, taugt für Werder als Vorbild.

Über Werders Zielsetzung, die Europa League, musste ich schon vor Saisonbeginn herzlich lachen. Das ist Quatsch, etliche andere Mannschaften sind deutlich besser aufgestellt. Aber sei's drum, wenn Europa das Ziel ist, kommen die nächsten beiden Gegner gerade richtig. Erst Nürnberg, dann Augsburg, beide müssen geschlagen werden. Für mich sind das Abstiegskandidaten und derzeit die schlechtesten Mannschaften der Liga. Da die Gegner im Laufe der Saison immer stärker werden, müssen jetzt Punkte eingesackt werden.

Die Spieler können nun zeigen, dass sie ihrem ambitionierten Ziel gewachsen sind. Was mir gefällt, ist die Konstanz. Ein gutes Spiel gab es auch in der Vergangenheit zwischendurch immer mal, jetzt liefert Werder auf längere Strecke ab. Es ist eine Entwicklung zu sehen, darum geht es. Wer so spielt wie Werder zuletzt, sammelt automatisch Punkte. Was nicht heißt, dass es am Ende für die Europa League reicht.

Spiele nie vorher abschenken!

Aber es gibt ja noch einen anderen Weg, den über einen Pokalsieg. Dienstag in Dortmund gibt es in jedem Fall eine Chance, die nächste Runde zu erreichen. Ein Spiel darf man nie im Vorfeld abschenken, egal, wer der Gegner ist. Es gab Zeiten, da hat Thomas Eichin als Manager vor Spielen gegen die Bayern gesagt, dass die Punkte gar nicht eingeplant sind. Da hätte ich als Spieler gesagt: Dann bleib doch zu Hause!

Fußball ist Leistungssport. Es geht darum, sich mit anderen zu messen und besser sein zu wollen als der Gegner. Als Torwart konnte ich ja nicht so richtig Kampf vorleben und ums Überleben rennen, trotzdem weiß ich, dass man auch bessere Mannschaften niederringen kann, wenn man alles reinwirft. Dafür gibt es reichlich Beispiele.

Florian Kohfeldt geht in jedes Spiel, um zu gewinnen, und er sagt das auch so. Gefällt mir, der Junge! Zu Beginn kam er mir ein bisschen bubihaft vor, aber er macht richtig gute Arbeit und verdient sich das Lob, das er bekommt. Auch dass er am Spielfeldrand so schön emotional ist, gefällt mir. Fußball bedeutet Emotionen, die muss man auch zeigen können. Wäre ich Trainer geworden, ich wäre regelmäßig auf die Tribüne geflogen. Kohfeldt sollte bleiben, wie er ist.

