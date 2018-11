Kohfeldt führt klärendes Gespräch mit Belfodil

Zwischen dem Berater von Ishak Belfodil und Werders Sportchef Frank Baumann gab es mächtig Ärger. Warum der Stürmer gegen Leverkusen trotzdem im Kader stand, hat Trainer Florian Kohfeldt erläutert.

Es wäre keine Überraschung gewesen, hätte Ishak Belfodil beim Spiel gegen Leverkusen nicht im Kader gestanden. Stand er aber. Vielleicht wollten Sportchef Frank Baumann und Trainer Florian Kohfeldt der Geschichte keine weitere Nahrung geben. Vielleicht können sie zwischen dem Ärger mit Belfodils Berater Mohamed Al Faiech und dem Spieler Belfodil aber auch tatsächlich trennen.

In jedem Fall wird es Werder nicht gefallen haben, dass der Streit um die Deutungshoheit – es geht um die Frage, wer wann die Kaufoption hat fallen lassen – derart eskaliert, dass nun Fotos von Vertragsinhalten in der "Bild"-Zeitung aufgetaucht sind. Vermutlich durchgesteckt von Berater Al Faiech. Ein Vorgang, auf den Werder mit sportlichen Konsequenzen für den Spieler hätte reagieren können. Was der Verein aber nicht tat, Belfodil, der noch bis Saisonende von Standard Lüttich ausgeliehen ist, saß auf der Bank.

"Man muss eine gewisse Souveränität an den Tag legen und versuchen, Dinge zu trennen, soweit sie zu trennen sind", sagt Kohfeldt. "Natürlich kann man nicht völlig vergessen, dass es der Berater des Spielers ist. Aber die Aussagen kommen vom Berater, nicht vom Spieler." Um zu prüfen, ob Belfodil mit dem aggressiven Vorgehen seines Beraters konform geht, gab es am Tag vor dem Spiel gegen Leverkusen im Hotel ein Gespräch zwischen Trainer und Spieler. Kohfeldt wollte wissen, ob es von Seiten Belfodils ein Problem mit Mannschaft oder Trainer gibt. "Das hat Ishak verneint. Und ich habe ihm gesagt, dass es das von meiner Seite auch nicht gibt", erklärte Kohfeldt nach der Partie.

Eine einfache Situation ist es dennoch nicht, das gab Kohfeldt zu. "Gerne liest man so etwas nicht in der Zeitung.” Werder wird durch die veröffentlichten Fotos bloßgestellt, weil sie der Version Baumanns widersprechen, wonach das Nichtwahrnehmen der Kaufoption in Absprache mit Belfodil gemeinsam entschieden worden sei. Baumann wollte die Fotos nicht kommentieren: "Das kann jeder für sich bewerten." Er sah dabei aus, als müsse er sich kräftig auf die Zunge beißen.