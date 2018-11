Kohfeldt froh über Länderspielpause

Nach dem 2:6 gegen Leverkusen hatten sich die Bremer noch gefreut, gleich drei Tage später Wiedergutmachung betreiben zu können im Pokal. Nun kommt ihnen die Länderspielpause jedoch ganz gelegen.

Dass Werder als Siebter in die Länderspielpause gehen würde, stand bereits am Sonnabend fest. Nach der dritten Liga-Niederlage in Folge und dem erstmaligen Herausrutschen aus den Europapokalrängen seit zwei Monaten wird viel Zeit vergehen, bis Florian Kohfeldts Mannschaft Wiedergutmachung betreiben kann. Erst am 25. November steht beim SC Freiburg das nächste Pflichtspiel an.

Doch die Unterbrechung kommt dem Trainer ganz gelegen, obwohl er aufgrund der zahlreichen Abstellungen eine Woche lang kaum richtig trainieren kann. „Ich ganz froh, dass jetzt Länderspielpause ist, um Abstand zu gewinnen von diesem Von-Spieltag-zu-Spieltag-Denken“, sagte Kohfeldt. Unmittelbar nach dem 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach hatte es eine kurze Ansprache in der Kabine gegeben. „Ich wollte einfach noch was sagen, bevor alle auseinandergehen“, erklärte Kohfeldt. Der Tenor: „Wir müssen weiter hinter unserer Idee stehen.“

Kein Test in der Pause

Nach der Regeneration am Sonntagmorgen konnten die Nationalspieler ihren Fokus so langsam auf ihre internationalen Aufgaben richten. Der Rest des Kaders trifft sich am Dienstag wieder. Es wird in der nächsten Woche insgesamt recht ruhig zugehen am Weserstadion. „Wir werden das eine oder andere Fußballerische machen, aber kein Freundschaftsspiel, weil wir kaum jemanden da haben, der Rhythmus bräuchte“, sagte Kohfeldt. Der einzige Spieler, der dafür richtig infrage käme, wäre Kevin Möhwald.

Von Dienstag bis Samstag wird trainiert, Sonntag und Montag hat die Mannschaft frei. „Zum Glück ist die Woche bis zum Freiburg-Spiel lang“, sagte Kohfeldt. Die Vorbereitung auf den nächsten Gegner werde mit der Aufarbeitung des Gladbach-Spiels beginnen. Vielleicht, das stellte der Trainer in den Raum, wird er auch noch einmal übergeordnet analysieren lassen, was bei den drei Niederlagen – 2:6 gegen Leverkusen, 1:2 gegen Mainz, 1:3 gegen Gladbach – schiefgelaufen ist.

Kohfeldt betonte jedoch: „Wir dürfen nicht durchdrehen und dürfen nicht Meinung sein, dass wir jetzt Straftraining machen müssen.“ Angesichts der Länderspielpause wäre das allein schon logistisch schwierig.

