Kohfeldt erklärt ungewöhnlichen Termin

Auf internationalem Parkett ist Werder (noch) nicht unterwegs, der Klub hat dennoch eine englische Woche vor sich. Am Dienstag bestreiten die Bremer ein Testspiel, Trainer Florian Kohfeldt nennt die Gründe.

Es ist eine eher ungewöhnliche Maßnahme, doch Florian Kohfeldt und sein Trainerteam haben sich trotzdem dazu entschlossen: Am kommenden Dienstag, mitten in der Woche zwischen zwei Bundesligaspielen, wird Werder eine Testpartie absolvieren. Am 23. Oktober treffen die Bremer in Lohne ab 18 Uhr auf den Zweitligisten Arminia Bielefeld. Wieder einmal. Dieses Aufeinandertreffen gab es schließlich bereits in der Sommervorbereitung, seinerzeit gab es dank eines Treffers des Debütanten Davy Klaassen einen 1:0-Erfolg.

„Wir wollen den Rhythmus aufrechterhalten für alle“, begründete Kohfeldt am Donnerstag die Ansetzung der zusätzlichen Partie. Insbesondere für all jene Profis, die in der Bundesliga sonst nicht so häufig zum Zuge kommen, sei es „gut, mal 60, 70 oder auch 90 Minuten zu spielen.“ Der Kader werde daher im Anschluss an das Schalke-Spiel (Sonnabend, 18.30 Uhr) aufgeteilt, eine Gruppe solle ganz normal trainieren, die andere in Lohne spielen. „Das passt gut rein, weil wir eine lange Woche haben“, sagte Kohfeldt, „und wir haben dann alle auf dem gleichen Stand in der Spielvorbereitung Richtung Leverkusen.“ Gegen die Werkself muss Werder am Sonntag in einer Woche um 18 Uhr ran. Nur wenige Tage später folgt die Pokalpartie in Lübeck gegen den SC Weiche Flensburg 08. (31. Oktober, 18.30 Uhr).

Weitere Begegnungen während des laufenden Betriebes sind bis zur Winterpause derweil nicht geplant. Lediglich in der nächsten Länderspielpause im November werde Werder noch ein weiteres Testspiel absolvieren, kündigte Kohfeldt an. Einen Gegner präsentierte der Bremer Trainer jedoch noch nicht.