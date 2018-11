Kohfeldt erklärt die Verschnaufpause

Florian Kohfeldt hat seinen Spielern nach dem Testspiel in Osnabrück drei Tage frei gegeben, um mal richtig „durchpusten“ zu können, wie Werders Coach sagt. Ganz untätig dürfen die Profis aber nicht sein.

Die wohl schönste Nachricht der Woche hatte Florian Kohfeldt für seine Spieler nach dem Test gegen den VfL Osnabrück parat. Gleich drei Tage gab Werders Trainer seiner Mannschaft frei. Zeit, um sich vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 vor allen Dingen mental ein wenig zu erholen.

“Ich fand die Trainingswoche sehr gut, wir haben auf dem Platz und im Kraftraum gut gearbeitet, hatten auch beim Testspiel in Osnabrück gute Trackingwerte. Das war auch wichtig, sonst wäre es nichts geworden mit den drei freien Tagen. Aber so haben sie sich diese jetzt verdient”, sagte Kohfeldt. “Jetzt sollen sie mal richtig durchpusten und dann volle Kraft voraus Richtung Schalke.”

Ganz untätig dürfen die Profis aber auch während ihrer kleinen Auszeit nicht sein. “Die Jungs haben alle individuelle Pläne mitbekommen mit Kraft- und Pflegeprogrammen, die sie einhalten sollen. Es geht nicht darum, sich jetzt zurückzulehnen. Aber durch die Phase in der Liga können wir diese drei Tage auch mal wirklich genießen. Und das sollen die Jungs auch. Denn ab Dienstag, da können sie sich sicher sein, ist wieder sehr viel Zug drin.”

„Eine echte geistige Erholung“

Die bisher starken Leistungen und der vierte Tabellenplatz ergeben eine andere Gemengelage als Werder das aus den vergangenen Jahren zu vergleichbaren Zeitpunkten gewohnt war. Kohfeldt merkte offen an, dass das positive Zwischenfazit ein großer Faktor für die freien Tage war - und dass bei einem anderen Saisonverlauf bisher wohl eine andere Entscheidung gefallen wäre.

“Vielleicht hätten wir die eine oder andere Einheit dann nicht individuell vergeben, sondern zusammen im Weserstadion absolviert. Wenn wir jetzt Vorletzter wären, dann würden wir in den freien Tagen die ganze Zeit darüber nachdenken, was passiert. Aber so ist das aus meiner Sicht eine echte geistige Erholung und ich hoffe, dass wir uns dadurch auch unsere geistige Frische behalten.”