Kohfeldt bittet um Geduld mit Beijmo

Gut möglich, dass Felix Beijmo zum Bundesliga-Start gegen Hannover 96 (Sonnabend, 15.30 Uhr) erneut im Werder-Kader fehlt. Florian Kohfeldt hat jedoch weiter Geduld mit dem jungen Schweden.

Für etwa drei Millionen Euro kam Felix Beijmo von Djurgardens IF zu Werder. Das ist eine stolze Summe für einen 20-Jährigen, der noch keine internationale Erfahrung vorzuweisen hat. Natürlich werden dadurch auch gewisse Erwartungen geweckt, die der Rechtsverteidiger bislang jedoch nicht erfüllen konnte. Beim Pokalspiel in Worms stand Beijmo nicht im Kader, auch zum Bundesliga-Auftakt gegen Hannover könnte ihm dieses Schicksal blühen. Ein ernsthafter Konkurrent für den gesetzten Theodor Gebre Selassie ist der junge Schwede auf der rechten Seite noch nicht.

Trainer Florian Kohfeldt bat am Donnerstag aber einmal mehr um Geduld mit dem Zugang. Um ein Urteil über Beijmo zu fällen sei es viel zu früh. "Er muss sich an eine andere Art des Trainings und an das Tempo gewöhnen", betonte Kohfeldt. In Schweden habe Beijmo eben in vielen Situation etwas mehr Zeit gehabt als nun auf Bundesliga-Niveau. Der Rechtsverteidiger werde sich noch daran gewöhnen, versicherte Kohfeldt. "Man sieht bei ihm fast täglich Fortschritte."