Kohfeldt beruflich unterwegs

Training ohne den Chef: Florian Kohfeldt fehlte bei der Einheit der Werder-Profis am Dienstagvormittag. Der Trainer ist nach Angaben des Vereins beruflich unterwegs.

Florian Kohfeldt legt normalerweise großen Wert darauf, bei jedem Training der Werder-Profis mit auf dem Trainingsplatz zu stehen. Selbst bei den lockeren Einheiten am Morgen nach einem Spieltag ist der Trainer immer dabei. Am Dienstagvormittag nun gab es ein seltenes Bild am Weserstadion zu sehen: Kohfeldt fehlte beim Training der Werder-Profis. Er sei beruflich unterwegs, teilte der Verein mit. Über die genauen Gründe für Kohfeldts Abwesenheit kann nur gemutmaßt werden.

Seine Assistenten Tim Borowski und Thomas Horsch leiteten die Einheit, an der WM-Teilnehmer Milos Veljkovic wieder teilnahm. Um das Torwarttraining kümmerte sich wie gewohnt Torwarttrainer Christian Vander, dem vier Keeper zur Verfügung standen. Das ist eine ordentliche Zahl, doch Bundesligaerfahrung suchte man bei dem Quartett vergeblich. Neben Talent Luca Plogmann arbeiteten Tobias Duffner, Eduardo Dos Santos Haesler (beide U23) und Felix Buer (U19) auf dem Platz. Jaroslav Drobny konnte nach seinem Muskelfaserriss wieder individuell trainieren. Stammtorwart Jiri Pavlenka hat Rückenprobleme.