Sechs Millionen Euro, das ist für einen Klub wie Werder ziemlich viel Geld. Ist es in Yuya Osako gut investiert? Auf jeden Fall planvoll, findet Marc Hagedorn.

15 Tore in 108 Bundesligaspielen. 15 Vorlagen in dieser Zeit. Nicht schlecht, aber auch keine Bilanz, die einen niederknien lässt. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Werder für Yuya Osako um die sechs Millionen Euro an den 1. FC Köln überweisen muss, dann darf man sich fragen, ob dieser Transfer sinnvoll ist.

Von einem Königstransfer wird gern gesprochen, wenn Klubs mit Werders Kragenweite, also vergleichsweise überschaubaren Möglichkeiten, viele Millionen für einen einzigen Spieler ausgeben. Osako ist eine Art Königstransfer, aber eher ein Königstransfer auf den zweiten Blick. Tore ohne Ende und Dribblings in Serie wird man von Yuya Osako im Weserstadion und auswärts im Werder-Trikot nicht zu sehen bekommen. Aber dennoch kann Osako ein Gewinn sein.

Ein zuverlässiger Arbeiter

Yuya Osako ist einer aus dieser Spezies von Bundesligafußballern, wie es sie seit einigen Jahren vermehrt in der Liga gibt: Umgeben von guten Mitspielern, eingebettet in ein funktionierendes Konzept und trainiert von einem Trainer, der eine klare Vorstellung hat, liefern Spieler von der Qualität eines Yuya Osako in Frankfurt, Berlin oder Augsburg zuverlässig ihre Arbeit ab.

Arbeit, die im Zusammenspiel mit gut aufeinander abgestimmten Kollegen regelmäßig dafür reicht, dass aus vermeintlich kleinen Klubs Überraschungsteams für mindestens eine Saison werden. Und das ist genau das, was Werder unter Florian Kohfeldt auch werden will: eine positive Überraschung der nächsten Saison, so wie Augsburg und Frankfurt es diesmal waren oder Hertha, Köln und Freiburg im Jahr zuvor. Yuya Osako ist auf dem Weg dorthin nicht die schlechteste Ergänzung.