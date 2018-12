Knappe Mehrheit glaubt an Werder-Sieg

Die Werder-Fans glauben daran: In einer Mein-Werder-Umfrage setzen 40 Prozent auf einen Sieg gegen die Bayern und das Ende der Bremer Negativserie. Außerdem wollen die Fans Max Kruse in der Startelf sehen.

Lange Zeit war die Ausgangslage klar: Wenn Werder auf die Bayern traf, rechnete sich kaum ein Bremer Fan wirklich etwas aus. Es ging eher darum, den Schaden gering zu halten. Aktuell ist das anders. Die Bayern schwächelten in der Bundesliga zuletzt, dementsprechend hoffen viele Werder-Fans, dass die schwarze Serie von 17 Pflichtspiel-Niederlagen in Folge endlich endet. Das zeigt sich auch in der Mein-Werder-Umfrage. 3477 Stimmen wurden abgegeben, 40 Prozent der Teilnehmer setzen auf einen Bremer Sieg. 33 Prozent glauben, dass die Bayern, wie immer, gewinnen. 27 Prozent erwarten ein Unentschieden.

Das Ergebnis in der Übersicht:

Wenn es nach der Mein-Werder-Community geht, soll Max Kruse übrigens von Anfang an dabei mithelfen, gegen die Bayern zu gewinnen. Wir hatten gefragt, ob der Werder-Kapitän nach zuletzt schwachen Leistungen eine Pause benötigt. Ein knappe Mehrheit, nämlich 55 Prozent der insgesamt 1086 Teilnehmer an der Umfrage, sprach sich dafür aus, dass Kruse in die Startelf gehört. 45 Prozent waren dagegen der Meinung, Kruse müsse gegen die Bayern mal auf der Bank Platz nehmen.

Das Ergebnis in der Übersicht: