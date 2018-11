Klasnic-Rechtsstreit geht weiter

Ivan Klasnic wirbt via Twitter für eine Auseinandersetzung mit dem Thema Organspende. Der Ex-Werderaner musste sich bereits drei Nierentransplantationen unterziehen. Der Rechtsstreit darum dauert an.

Der Rechtsstreit zwischen Ivan Klasnic und den ehemaligen Werder-Mannschaftsärzten geht weiter. Am 21. September um 10 Uhr wird vor dem Oberlandesgericht in Bremen die Berufung der zwei ehemaligen Werder-Ärzte verhandelt. In erster Instanz sah es das Landgericht Bremen als erwiesen an, dass die Ärzte eine schwere Nierenerkrankung des früheren Werder-Stürmers nicht erkannt beziehungsweise nicht richtig behandelt hatten. In der Folge sprach das Landgericht Klasnic ein Schmerzensgeld in Höhe von 100.000 Euro zu. Gegen das Urteil legten die beklagten Ärzte Berufung ein.

Als direkt Betroffener hat Klasnic ein allgemeines Interesse am Thema Organspende. Via Twitter schrieb er am Mittwoch: „Man kann es niemandem aufzwingen! Aber jeder sollte sich mit dem Thema zumindest einmal beschäftigt haben!“ Der Tweet war eine Reaktion auf den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Anzahl der Organspender zu erhöhen. Spahn hat dafür eine derzeit viel diskutierte Gesetzesänderung vorgeschlagen, wonach die Spende der eigenen Organe aktiv abgelehnt werden muss. Bisher muss der Organspende noch in Form eines Organspende-Ausweises zugestimmt werden.

Klasnic, der aufgrund einer Niereninsuffizienz auf Spenderorgane angewiesen ist, hat sich im vergangenen Jahr einer dritten Nierentransplantation unterziehen müssen.