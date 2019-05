Klarheit bei Pizarro bis zum 28. Juni

Werder-Sportchef Frank Baumann hat die Ruhe weg: Weder die Vertragsverlängerung mit Claudio Pizarro noch die mit Kapitän Max Kruse wolle man überstürzen. Ein Ultimatum gebe es nicht.

Zuletzt schien es, als liefe am Osterdeich der eine oder andere Countdown ab: Florian Kohfeldt hatte angedeutet, dass bis zum Saisonfinale am 18. Mai eine Entscheidung über die Zukunft von Claudio Pizarro fallen könnte. Der Peruaner möchte ein weiteres Jahr für Werder stürmen, doch im Verein zögerte man zuletzt noch mit einer Weiterbeschäftigung des 40-jährigen Altmeisters. Klar ist die Position des SV Werder dagegen bei Max Kruse: Der Kapitän soll gehalten werden. Die „Bild“ hatte aber auch bei Kruse zuletzt von einer Deadline berichtet, derselben wie bei Pizarro.

Sportchef Frank Baumann erteilte am Dienstagnachmittag am Rande des Werder-Trainings beiden Zeitplänen eine Absage. Einen Zeitdruck gäbe es bei Pizarro nicht. „Wir werden uns in Ruhe zusammensetzen, das ist noch nicht passiert“, erklärte Baumann. Die Bemerkung von Florian Kohfeldt, Pizarro im Falle eines Abgangs beim Leipzig-Spiel verabschieden zu wollen, kann er verstehen: „Das Spiel wäre ein würdiger Rahmen“, so Baumann. „Aber den gibt es ja auch so.“ Pizarro würde in jedem Fall ein zusätzliches Abschiedsspiel bekommen. Später grenzte Werders Sportchef den Zeitraum zur Entscheidung weiter ein: „Bis zum Trainingsstart werden wir Klarheit haben.“ Das wäre am 28. Juni.

Kein Ultimatum für Kruse

Die Kruse-Situation stellte sich in der Öffentlichkeit sogar noch spekulativer dar: Zuletzt machten gar Mutmaßungen die Runde, nach denen der Kapitän längst beschlossen habe, Werder zu verlassen. „Ich wüsste nicht, dass er schon seinen Abschied angekündigt hat“, gab sich Baumann angesichts der Gerüchte gelassen. Allzu viel Druck mit Blick auf eine zeitnahe Verlängerung wollte Werders Sportchef nicht machen: „Es kann auch sein, dass es nach Saisonende passiert.“

Die Verträge der beiden Charakterköpfe im Werder-Angriff sind also noch ein Stück weit Zukunftsmusik. Aktuell möchte man sich im Verein auf die Auswärtspartie gegen Hoffenheim (Sonnabend, 15.30 Uhr) konzentrieren. Fin Bartels und Philipp Bargfrede fallen sicher für das Spiel aus, bei beiden besteht eine geringe Restchance, dass sie eine Woche später gegen Leipzig wieder dabei sind. Etwas besser sieht es bei Theodor Gebre Selassie aus: Der zuletzt verletzte Tscheche fehlte zwar am Dienstag, für das Spiel am Wochenende gebe es jedoch Hoffnung. Währenddessen beendete Gebre Selassies Landsmann Jiri Pavlenka die Trainingseinheit vorzeitig, eine Verletzung liege aber nicht vor.