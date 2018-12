Klare Mehrheit setzt auf Heimsieg

Die Werder-Fans sind überzeugt: Gegen Fortuna Düsseldorf endet am Freitagabend der Negativlauf. In einer Mein-Werder-Umfrage machten sich satte 75 Prozent der Teilnehmer für einen Heimerfolg stark.

Werder will gewinnen, Werder muss gewinnen - und geht es nach den Fans, dann werden die Bremer am Freitagabend ab 20.30 Uhr auch genau das tun. Mehrheitlich sprachen sie sich für einen Heimerfolg im Weserstadion aus. Gleich 75 Prozent der User votierten in einer Mein-Werder-Umfrage für einen Werder-Triumph, gerade einmal zwölf Prozent befürchten, dass auch gegen die Fortuna nichts zu holen sein wird. Wiederum 13 Prozent der Nutzer rechnen derweil damit, dass gegen den Tabellenletzten ein Unentschieden herausspringt.

Das Ergebnis der Umfrage im Überblick: