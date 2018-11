Klare Ansage zum Auftakt

Jahrelang waren Werders Saisonziele von Bescheidenheit geprägt. Das ist jetzt anders: Die Bremer wollen nach Europa. Ein wichtiger Grund für den neuen Mut ist Trainer Florian Kohfeldt.

Kein Vorgeplänkel, keine Floskeln, sondern sofort Klartext. Eine Pressekonferenz vor einem Bundesliga-Spiel geht in der Regel gemächlich los mit Fragen zur Personallage oder zur Stimmung. Am Donnerstag war das anders. Frank Baumann wurde direkt nach dem Saisonziel gefragt, und Werders Sportchef redete nicht lange drum herum. „Wir wollen nach Europa“, lautete sein erster Satz.

Ganz überraschend kam diese Kampfansage nicht mehr. Schließlich hatten vorher schon Spieler wie Davy Klaassen, Theodor Gebre Selassie oder Yuya Osako ganz offen von der Europa League gesprochen. Die Werder-Verantwortlichen allerdings hatten sich bislang bedeckt gehalten. Pünktlich vor dem ersten Bundesliga-Spiel gegen Hannover am Sonnabend (15.30 Uhr) kamen sie nun aus der Deckung – und lieferten Aussagen, die an der Weser lange nicht mehr zu hören waren. „In der Vergangenheit haben wir uns oft weiche Ziele gesetzt“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „Wir wollten gut starten oder nicht in den Abstiegskampf geraten. Gefühlt fehlte dadurch der Anreiz für die Mannschaft.“

Das ist nun anders. Um nach Europa zu kommen, braucht Werder eine herausragende Saison. „Wir wollen nach etwas streben, ein klares Ziel haben. Dabei geht es nicht um Effekthascherei, sondern darum, etwas in unserer Gruppe zu bewegen. Dieser Wunsch ist aber auch eine Verpflichtung. Es darf nie Zufriedenheit aufkommen, nicht einmal nach vier Siegen in Folge“, unterstrich Kohfeldt.

Trainer und Zugänge sind die wichtigsten Gründe

Der Trainer selbst ist ein ganz wichtiger Grund dafür, dass bei Werder plötzlich alle derart mutig auftreten. Das Saisonziel sei ambitioniert, sagte Baumann. Es gebe sechs oder sieben Mannschaften mit einem höheren Budget als Werder. Die Bremer aber haben Kohfeldt. „Die letzten Monate mit Florian haben gezeigt, dass Europa ein realistisches Ziel ist“, erklärte Baumann. Kohfeldt wollte dagegen weniger über sich sprechen und rückte die Mannschaft in den Mittelpunkt: „Wir haben uns aneinander gewöhnt. Die Spieler haben sich an die Art des Trainings gewöhnt und daran, dass sie manchmal viel denken müssen auf dem Platz.“

Ein weiterer Grund für die neue Zielsetzung sind die Zugänge. Kohfeldt nannte exemplarisch Yuya Osako und Davy Klaassen. „Wir haben Spieler verpflichtet, die unsere Idee vom Fußball intuitiv verstehen.“ Dazu sind es Spieler, die selbstbewusst auftreten und sich nicht mit einem Platz im Tabellenmittelfeld zufriedengeben. Klaassen etwa stand mit Ajax Amsterdam schon im Europa-League-Finale, natürlich will er mit Werder nun ebenfalls international spielen. Und auch die Alteingesessenen tragen diese Zielsetzung mit. „Es ist wichtig, sich hohe Ziele zu setzen“, sagte Werder-Urgestein Philipp Bargfrede. „Europa ist immer etwas Schönes, und wir haben eine sehr gute Mannschaft, die das schaffen kann.“

Der Mittelfeldspieler ist der Einzige im aktuellen Kader, der noch in den Genuss kam, für Werder in der Champions und Europa League aufzulaufen. Er wisse genau, dass die Sehnsucht nach diesen guten Zeiten groß sei unter den Bremer Fans, sagte Bargfrede. Groß ist aktuell ebenfalls die Hoffnung, dass es mal wieder klappen könnte mit Europa – so groß wie lange nicht.

Die Gefahr dieser Zielsetzung

Eine gewisse Gefahr birgt Werders aktuelle Situation allerdings auch. Kohfeldts gewinnende Art, die vielversprechenden Neuzugänge, jetzt das offizielle Saisonziel europäischer Wettbewerb – die ohnehin schon große Euphorie wird dadurch immer weiter angefacht. Kohfeldt weiß das natürlich und sah sich daher veranlasst, ein paar mahnende Worte zu sprechen: „Die Euphorie ist gut, aber sie muss in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Wir werden in dieser Saison jetzt nicht 34 Mal Hurra-Fußball spielen. Wenn wir gegen Hannover in der 80. Minute mit 1:0 führen sollten, wäre ich hochzufrieden. Wenn es nach 20 Minuten 0:0 oder 0:1 steht, sollte auch niemand enttäuscht sein. Das wäre die vollkommen falsche Reaktion.“

Kohfeldt hat in den vergangenen Tagen mehrfach vor Hannover gewarnt. Als 96-Coach André Breitenreiter noch Paderborn trainierte, machte Kohfeldt dort während seiner Trainerausbildung ein Praktikum. „Andrés Mannschaften sind fast immer gut in die Saison gestartet. Auch jetzt verlief die Vorbereitung nahezu makellos“, schilderte Kohfeldt. Besonders die Offensivstärke des Gegners nötigt ihm Respekt ab. „In Hannover machen sie sich meiner Meinung nach kleiner als sie sind, wenn sie nur vom Klassenerhalt reden.“

Trotz aller Warnungen: Die Statistik spricht am Sonnabend klar für Werder. Hannover hat seit 14 Spielen nicht mehr in Bremen gewonnen. Dazu ist Werder unter Trainer Kohfeldt bei Pflichtspielen im Weserstadion noch ungeschlagen. Dementsprechend groß ist die Vorfreude beim Coach auf das erste Heimspiel der neuen Saison: „Wenn wir beim Hotel losfahren, dann durch die Fans und die Rampe am Stadion runter. Da kommt das Gefühl auf: Hier sind wir zu Hause. Und natürlich wollen wir im Weserstadion auch weiterhin viele Punkte holen.“ Sollten es gegen Hannover drei Punkte werden, wäre das in jedem Fall ein erster Schritt auf dem langen Weg nach Europa, für den Frank Baumann am Donnerstag den Startschuss gegeben hat.