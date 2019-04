Klaassens Tor bringt Werder einen Punkt

Werder hat trotz einer weitestgehend schwachen Leistung einen Punkt gegen Borussia Mönchengladbach geholt. Die Partie endete 1:1 und somit hält auch die Bremer Torserie.

Lange Zeit sah es so aus, als würde Werders Torserie nach fast einem Jahr enden. Die Bremer spielten wahrlich nicht gut, doch sie trafen dann doch noch. Die Partie bei Borussia Mönchengladbach am Sonntagabend war somit das 29. Bundesliga-Spiel in Folge mit einem Treffer der Bremer, die damit den Vereinsrekord weiter ausbauten und im Jahr 2019 ungeschlagen bleiben. Davy Klaassen erzielte in der 79. Minute das wichtige Tor, das Werder ein 1:1-Unentschieden bescherte. In der Tabelle fiel das Team von Trainer Florian Kohfeldt trotz des Punktgewinns von Rang sechs auf acht zurück. „Das 1:1 ist am Ende gerecht“, sagte Werder-Kapitän Max Kruse. Sein Teamkollege Klaassen betonte: „Es ist immer gut, dass wir zurückkommen können. Wir freuen uns über den Punkt.“

Im Vergleich zum Pokalerfolg gegen Schalke hatte Kohfeldt seine Startaufstellung auf zwei Positionen verändert. Der wiedergenesene Theodor Gebre Selassie spielte wie üblich Rechtsverteidiger und verdrängte Marco Friedl auf die Bank. In der Innenverteidigung erhielt Sebastian Langkamp den Vorzug vor Milos Veljkovic, der gegen Schalke von Anfang an aufgelaufen war und kurz vor dem Ende mit Krämpfen ausgewechselt wurde. „Zwischen Milos und Basti ist es sehr knapp. Ich habe dieses Mal denjenigen gebracht, der einen Tick mehr Frische hat“, erklärte Kohfeldt.

Frisch wirkten in der ersten Halbzeit allerdings nur die Gladbacher. Die Gastgeber hatten aus den vorangegangenen sieben Partien nur einen Sieg geholt. Zudem wurde unter der Woche bekannt, dass Trainer Dieter Hecking am Saisonende gehen muss. Anzumerken war den Gladbachern von alledem nichts. Mit Alassane Plea und Raffael im Angriff sowie Patrick Herrmann und Thorgan Hazard auf den Außenbahnen gingen sie enorm offensiv ausgerichtet in die Begegnung.

Herrmann trifft den Pfosten

Von Anfang an bestimmten die Gastgeber das Geschehen. Schon nach fünf Minuten mussten Gebre Selassie und Torwart Jiri Pavlenka mit vereinten Kräften gegen Raffael retten. Als ein Schuss von Herrmann an den Außenpfosten klatschte, hatten die Bremer Glück (23.). Später zielten Plea (28.) und Hazard (38.) knapp vorbei. 7:2 Torschüsse wies die Statistik zur Pause für die Gladbacher aus. Einer der zwei Versuche der Gäste hatte es allerdings durchaus in sich gehabt. Johannes Eggestein war in der 15. Minute plötzlich ganz frei vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht, scheiterte jedoch am Gladbacher Keeper Yann Sommer. Zur Pause stand es also 0:0.

Im zweiten Durchgang ging es dann genauso weiter wie vor der Halbzeit. Die Gladbacher machten Druck und belohnten sich bereits in der 49. Minute. Ausgerechnet Max Kruse rutschte im Duell mit seinem Ex-Klub bei einem Konter aus und verlor den Ball an Nico Elvedi. Der Gladbacher Verteidiger setzte sofort Florian Neuhaus ein, der Pavlenka umkurvte und zum 1:0 traf. Langkamps Rettungsversuch auf der Linie blieb erfolglos. Kruses unglückliche Aktion hatte also das Gegentor eingeleitet. Über den Werder-Stürmer war vor der Partie viel geschrieben worden. Gladbachs Sportchef Max Eberl hatte eine Rückkehr des Werder-Kapitäns an den Niederrhein nicht ausgeschlossen. Direkt vor dem Anpfiff befeuerte Eberl dieses Diskussion aufs Neue. Eigentlich sei Kruse mit 31 Jahren zu alt, „doch er ist ablösefrei. Das muss ich auch im Auge haben“, sagte er.

An diesen Wechselgerüchten dürfte es aber nicht gelegen haben, dass Kruse in Mönchengladbach seine schwächste Leistung seit langer Zeit bot. Nicht nur der Kapitän, sondern die gesamte Bremer Mannschaft wirkte nämlich über weite Phasen mutlos und uninspiriert. Nur drei Minuten nach dem Führungstreffer wäre fast das 2:0 für Gladbach gefallen, als Plea aus der Distanz über das Tor schoss. Kohfeldt reagierte nun mit dem ersten Wechsel. Für Johannes Eggestein kam Yuya Osako in die Partie, der erstmals seit dem 22. Dezember 2018 wieder für Werder im Einsatz war. Die fehlende Spielpraxis war dem Japaner zunächst auch deutlich anzumerken.

Sahins schlimmer Rückpass

Und somit blieben die Bremer in der Offensive ungewohnt harmlos. Bis vor das gegnerische Tor kombinierten sie sich kaum einmal. In der 65. Minute versuchte es Milot Rashica dann mal aus der Distanz, doch sein Versuch ging weit am Tor vorbei. Zwei Minuten später parierte Sommer einen 20-Meter-Schuss von Kruse. Gefährlicher waren aber weiterhin die Gladbacher. Nach einem zu kurzen Rückpass von Nuri Sahin auf Pavlenka kam der Ball zu Fabian Johnson, der das verwaiste Bremer Tor nicht traf (69.).

Auf der Gegenseite rettete Sommer erst gegen Rashica und dann gegen Kruse (71.). Werder versuchte im Spiel nach vorne nun immerhin mehr, doch die besseren Chancen hatten weiterhin die Gastgeber. Neuhaus verzog einen Volleyschuss aus kurzer Torentfernung knapp (74.). Drei Minuten danach war es wieder Neuhaus, der aus guter Position über das Gehäuse zielte.

Kohfeldt setzte unterdessen alles auf eine Karte und brachte mit Claudio Pizarro für Nuri Sahin einen dritten Stürmer. Bereits in der 79. Minute zahlte sich der Mut aus. Der bis dahin enttäuschende Osako flankte auf Davy Klaassen, der aus elf Metern zum 1:1 einköpfte. Dieses Tor fiel aus heiterem Himmel. Richtig verdient war der Ausgleich für die Bremer anhand des Spielverlaufs auch nicht, aber wen interessierte das jetzt? In der Schlussphase passierte nicht mehr viel, sodass Werder einen Punkt holte, der im Kampf um die internationalen Plätze vielleicht noch wichtig werden könnte. „Es war insgesamt ein tolles Spiel. Wir nehmen das Unentschieden gerne mit“, unterstrich Kohfeldt.