Klaassens Liebeserklärung an Bremen und Werder

Davy Klaassen fühlt sich in Bremen offensichtlich pudelwohl. Im Interview mit „Spox“ gerät der Niederländer regelrecht ins Schwärmen über Stadt und Verein.

Er ist erst wenige Monate in Bremen, trotzdem fühlt sich Davy Klaassen in der Hansestadt schon zuhause. Im Video-Interview mit „Spox“ geht Werders Mittelfeldspieler sogar noch weiter und holt zu einer Liebeserklärung an Stadt und Verein aus: „Ich liebe den Verein und die Stadt Bremen. Von meiner Seite aus herrscht da große Verbundenheit. Ich fühle mich gut und für mich ist das hier mein Zuhause.“

Auch sportlich fühlt sich der 25-Jährige bei Werder wohl: „Persönlich kann ich mich in unserem Spielstil wiederfinden. Ich denke wie der Trainer und meine Mitspieler über Fußball. Das ist auch ein großer Teil unseres bisherigen Erfolges.“

Das komplette Video-Interview findet sich hier.