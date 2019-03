Klaassens königliche Woche

Dass es in den Schlussminuten noch einmal knapp wurde, schob Davy Klassen auch auf eine verfrühte Feierstimmung. So verteidigte Werder vor allem beim Eckball, den Schalke zum Anschlusstor nutzte, fast schon sensationell nachlässig. „Wenn wir normal weitermachen, haben wir das Spiel da schon gewonnen. Aber so ist es noch einmal knapp geworden“, sagte Klaassen. Doch spätestens Martin Harniks Treffer wischte alle Zweifel weg – und Klaassens tolle Woche war perfekt.

