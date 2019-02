Klaassen schießt sich zur Krone

Ihr habt entschieden: Davy Klaassen war euer „Man of the Match“ beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart. Auf Rang zwei und drei folgen ein Dauergast auf dem Treppchen und ein Offensivmann.

Ballannahme unter Bedrängnis, Drehung um den Gegenspieler und wuchtiger Abschluss zum 1:1. Davy Klaassens Treffer in der 45. Minute gegen den VfB Stuttgart dürfte der Hauptgrund dafür sein, dass die Mein-Werder-Community ihn mit 723 Stimmen zum „Man of the Match“ gewählt hat.

Ebenfalls auf das Treppchen schaffte es wieder einmal Jiri Pavlenka. Der Keeper hielt beim Stand von 0:1 zweimal stark gegen Mario Gomez und wurde 435-mal gewählt. Damit hat er die zweitmeisten Stimmen. Milot Rashica bekam derer 308 und landet auf Rang drei der Abstimmung.

Das Ergebnis des Votings: