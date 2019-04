Klaassen knackt den Abwehrriegel

Lange war es eine ganz schwierige Aufgabe für Werder gegen Freiburg, doch auf die Treffsicherheit der Bremer ist eben Verlass. Nach zwei späten Toren gewannen sie mit 2:1.

1,81 Meter misst Davy Klaassen. Das sind normalerweise nicht die Maße eines Kopfballspezialisten, doch der Niederländer traf am Sonnabend zum zweiten Mal innerhalb einer Woche per Kopf, und erneut war der Treffer von großer Wichtigkeit. In Mönchengladbach hatte Klaassen den 1:1-Endstand erzielt, beim Heimspiel gegen Freiburg gelang ihm 14 Minuten vor dem Ende der bahnbrechende Treffer zum 1:0 gegen einen Gegner, der bis dahin stark verteidigt hatte. Wenig später legte Theodor Gebre Selassie noch ein Tor nach, Luca Waldschmidts Anschlusstreffer kam zu spät für die Gäste. Die Partie endete mit 2:1 für die Grün-Weißen. Auf die Bremer Tor-Serie ist weiterhin Verlass. Im 30. Bundesliga-Spiel in Folge gelang Werder wieder mindestens ein Tor. „Diese Serie gibt uns Selbstvertrauen“, betonte Gebre Selassie nach dem Abpfiff. Klaassen bilanzierte: „Es war schwer, aber wir haben die nötige Leidenschaft gezeigt.“

Mit dem Erfolg über Freiburg war es eine rundum gelungene Woche aus Bremer Sicht. Im Vorfeld des Freiburg-Spiels hatte Werder bekanntlich die Vertragsverlängerungen von Johannes und Maximilian Eggestein bekannt gegeben. Im Weserstadion sollten sich die Brüder dafür gebührend feiern lassen, doch auf dem Platz stand nur Maximilian Eggestein. Johannes Eggestein fehlte im Kader. Wie Werder mitteilte, hatte der Stürmer im Abschlusstraining einen Schlag abbekommen und musste mit muskulären Problemen passen. Dieser Ausfall war die Chance für Yuya Osako, der erstmals seit dem 19. Dezember 2018 wieder in der Startelf stand. Als Innenverteidiger neben Niklas Moisander erhielt zudem Milos Veljkovic von Trainer Florian Kohfeldt den Vorzug vor Sebastian Langkamp.

Der Serbe hatte sich im Abschlusstraining eine leichte Blessur am Knie zugezogen, war aber einsatzbereit und hatte auch gleich die erste Chance des Spiels, als er nach einer Ecke über das Top köpfte (5.). Werder bestimmte von Anfang an das Geschehen. Freiburg war aber der erwartet unangenehme Gegner, stand tief und verbiss sich in den Zweikämpfen. Die Bremer ließen den Ball gut zirkulieren, kamen allerdings zu selten zum Abschluss. Einmal zielte Osako über das Gehäuse (18.), dann folgte ein Schreckmoment auf der Gegenseite, doch Freiburgs Kapitän Christian Günter stand bei seinem vermeintlichen Treffer eindeutig im Abseits und wurde von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus zurückgepfiffen.

Kruses Doppelchance

Ab der 35. Minute bekamen die Zuschauer im ausverkauften Weserstadion fünf ganz starke Werder-Minuten zu sehen. Erst schoss Milot Rashica einen Freistoß über das Tor (36.), dann scheiterte Kruse innerhalb einer Minute per Kopf und per Weitschuss jeweils an Freiburgs Torwart Alexander Schwolow (38.). Kurz vor der Pause stürmten dann plötzlich die Gäste. Nach einem verünglückten Pass von Werder-Torwart Jiri Pavlenka hatten die Bremer Glück, dass Vincenzo Grifo im Abseits stand (40.). Wenig später ließ Grifo seinen Gegenspieler Veljkovic stehen und schlenzte knapp am langen Eck vorbei (44.). Beim Stand von 0:0 ging es in die Halbzeit.

Die zweite Hälfte begann Werder mit einem neuen Torwart: Stefanos Kapino kam zu seinem Debüt für die Bremer, weil Pavlenka sich bei einer Rettungsaktion und dem anschließenden Zusammenprall mit Teamkollege Theodor Gebre Selassie am Oberschenkel verletzt hatte. Die Fans bereiteten Kapino einen warmen Empfang und spendeten reichlich Applaus, als der Keeper seinen ersten Ballkontakt hatte. Ansonsten stand Kapino erst einmal nicht im Fokus, denn Werder bot sich die bis dahin beste Gelegenheit: Rashica flankte, Davy Klaassen schoss perfekt gegen Schwolows Laufrichtung, doch Kevin Schlotterbeck rettete gerade noch auf der Linie (52.).

Pizarro sorgt für Schwung

Es blieb aber eine zähe Angelegenheit für die Bremer. Sie fanden kaum einmal eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und mussten zugleich stets auf der Hut sein vor den Freiburger Kontern. Ein Impuls musste her, und dafür ist bei Werder der Altmeister zuständig: Unter dem Jubel der Fans kam Claudio Pizarro für Osako ins Spiel (63.). Es dauerte auch nicht lange, bis der 40-Jährige für ein Raunen auf den Rängen sorgte: Sein Schuss aus 20 Metern strich knapp am Tor vorbei (70.).

In der 76. Minute wich Pizarro dann auf den Flügel aus und flankte. Über Nuri Sahin und Rashica kam der Ball zu Klaassen, der zum 1:0 einköpfte. Steinhaus hielt noch einmal Rücksprache mit dem Video-Assistenten, aber der Torschütze hatte nicht im Abseits gestanden. Werder drehte nun auf. Pizarro prüfte Schwolow mit einem herrlichen Volleyschuss (83.), dann nickte Gebre Selassie eine Kruse-Ecke zum 2:0 ein (84.). Waldschmidts spätes Tor zum 1:2 für Freiburg konnte die Stimmung nicht mehr trüben (90.+3). Der Blick auf die Tabelle dürften nun allen Werder-Fans gefallen: Die Bremer sind erst einmal Sechster. In der Schlussphase widmeten sich die Werder-Anhänger aber trotzdem erst einmal einem anderen Thema: „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“, forderten sie mit Blick auf die anstehenden Partien gegen die Münchener in der Liga und im Pokal-Halbfinale. Pizarro betonte nach der Partie: „Wir sind bereit für die Bayern.“