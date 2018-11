Klaassen ist der Topverdiener bei Werder

Zugang Davy Klaassen steht bei Werder an der Spitze – zumindest was das Jahresgehalt betrifft. Laut der „Bild“ verdient der Niederländer sogar mehr als Kapitän Max Kruse.

Viele hätten wohl sofort an Max Kruse gedacht, wenn es um den aktuellen Topverdiener von Werder Bremen geht. Doch laut der „Bild“ kassiert nicht der Kapitän am meisten Gehalt – sondern Rekordtransfer Davy Klaassen. Dem Artikel zufolge kommt der 25-jährige Niederländer, im Sommer für eine Ablösesumme von bis zu 15 Millionen Euro vom FC Everton verpflichtet, auf ein Jahresgehalt von bis zu 3,5 Millionen Euro. Wie viel Kruse verdient, dazu macht die „Bild“ keine Angaben. In dem Artikel sind lediglich die Spitzenverdiener der Bundesligisten aufgelistet (alle Angaben geschätzt).

Eine Überraschung gibt es demnach bei RB Leipzig: Nicht Nationalstürmer Timo Werner, der 3,3 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll, steht an der Spitze, sondern Marcel Sabitzer mit ca. 5,5 Millionen Euro pro Jahr. Das hängt laut „Bild“ damit zusammen, dass Werner (im Gegensatz zu Sabitzer) seinen Vertrag noch nicht verlängert hat und somit noch immer die Bezüge bekommt, die er bei seinem Wechsel 2016 von Stuttgart nach Leipzig ausgehandelt hat.

In anderen Sphären bewegen sich die Topverdiener von Borussia Dortmund und Bayern München: Beim BVB erhält Kapitän Marco Reus angeblich ein Jahresgehalt von zwölf Millionen Euro, FCB-Torjäger Robert Lewandowski soll sogar auf etwa 19 Millionen Euro kommen. Bei den anderen Bundesligisten stehen laut der „Bild“-Auflistung einige Ex-Bremer an der Spitze: Leverkusen Karim Bellarabi (5,3 Millionen Euro), Freiburgs Nils Petersen (1,3 Millionen Euro) und Hannovers Niclas Füllkrug (zwei Millionen Euro) kassieren demnach bei ihren Klubs am meisten Jahresgehalt.

