Kind: „Gespräche sind in der Endphase“

Niclas Füllkrugs Wechsel zu Werder ist praktisch fix. Hannovers Boss Martin Kind bestätigte gegenüber Mein Werder, dass sich die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss befinden.

Das Gerücht gibt es schon seit einiger Zeit, jetzt steht der Wechsel von Niclas Füllkrug von Hannover 96 zu Werder unmittelbar bevor. Hannovers Boss Martin Kind sagte am Donnerstagnachmittag gegenüber Mein Werder: „Die Gespräche mit Werder sind in der Endphase.“ Nach Mein-Werder-Informationen geht es nur noch darum, einige Formalien zu klären. In allen wesentlichen Punkten sind sich die beiden Vereine einig.

Der springende Punkt beim Füllkrug-Transfer war die Ablösesumme. Im Vertrag des Stürmers ist eine Summe von zwölf Millionen Euro festgeschrieben, die Werder aufgrund der besonderen Umstände aber nicht bezahlen muss. Hannover 96 ist auf Einnahmen angewiesen, um die Lizenz für die kommende Saison zu erhalten, wie kürzlich bekannt wurde. Füllkrug, für den Mönchengladbach im vergangenen Jahr noch 18 Millionen Euro geboten haben soll, ist einer der wenigen Spieler im Kader des fast sicheren Absteigers, die gutes Geld einbringen können. Acht Millionen Euro wollte Hannover für den 26-Jährigen haben. Werder drückte den Preis nun wohl auf sieben Millionen Euro.

Dass Füllkrug weniger kostet, liegt auch an seiner Verletzungshistorie. Er laboriert derzeit an seinem dritten Knorpelschaden im Knie. Werder ließ daher schon im Vorfeld einen Medizincheck machen, den Füllkrug bestand. Ein Risiko bleibt der Transfer trotzdem. Füllkrug ist zwar zweifellos ein Stürmer mit Qualität, aber eben auch verletzungsanfällig.

Von 2006 bis 2014 stand er schon einmal bei Werder unter Vertrag. In 23 Bundesliga-Spielen erzielte Füllkrug damals zwei Treffer für die Bremer, schaffte den Durchbruch aber nicht. Erst wurde er an Greuther Fürth verliehen, 2014 wechselte er fest nach Nürnberg. Im Sommer 2016 ließ Werder eine Rückkaufklausel verstreichen, und Füllkrug ging zu 96. Dort hat sich der Stürmer zu einem Topstürmer entwickelt, in der vergangenen Saison traf er 14-mal. Mönchengladbach bot daraufhin 18 Millionen Euro für den 26-Jährigen, der aber in Hannover verlängerte. In der laufenden Spielzeit kommt Füllkrug nur auf 13 Einsätze, weil ihn sein dritter Knorpelschaden im Knie schon seit Dezember 2018 außer Gefecht setzt.