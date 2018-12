Keine Caldirola-Rückkehr trotz Abwehrsorgen

Mit Niklas Moisander und Milos Veljkovic fallen gegen Düsseldorf zwei wichtige Verteidiger aus. Eine Rückkehr von Luca Caldirola wird es dennoch nicht geben, wie Sportchef Frank Baumann der „Bild“ sagte.

Moisander gesperrt, Veljkovic verletzt - vieles deutet darauf hin, dass Sebastian Langkamp und Marco Friedl gegen Fortuna Düsseldorf (Freitag, 20.30 Uhr) die Innenverteidigung bilden werden. Der Ausfall des Stammduos wirft jedoch auch die Frage auf, ob der aussortierte Luca Caldirola nicht vielleicht doch wieder eine Rolle spielen könnte. Frank Baumann hält jedoch nicht viel von der Idee. „Es ist wichtig, Spielpraxis zu haben und die hat Luca nicht“, sagte der Sportchef der „Bild“. „Wir haben junge Spieler, die dann eher eine Option wären als er.“

Caldirola hatte bereits in der Vergangenheit keine Rolle mehr bei Werder gespielt, in dieser Saison ist das nicht anders. Ein Wechsel des Italieners scheiterte jedoch in der vergangenen Sommerpause. Seither hält sich der 27-Jährige bei Werders U23 fit. Aus dem dortigen Team könnten nun andere Akteure für die Partie gegen Düsseldorf berücksichtigt werden. „Ob ein Spieler aus der U23 dabei sein wird, wird noch besprochen“, kündigte Baumann an.

