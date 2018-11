Keine Abnehmer für Werder-Trio

Thanos Petsos und Luca Caldirola haben vorerst keinen neuen Verein gefunden. Das gilt laut Sportchef Frank Baumann auch für Thore Jacobsen, den Werder verleihen will.

Die Wechselkandidaten Thanos Petsos, Luca Caldirola und Thore Jacobsen werden Werder an diesem Freitag nicht verlassen. „Es hat sich nichts mehr für sie ergeben“, sagte Sportchef Frank Baumann. Somit ist ein Wechsel innerhalb Deutschlands nicht mehr möglich, weil das Transferfenster an diesem Freitag, dem sogenannten Deadline Day, schließt. Jacobsen, den Werder verleihen will, fehlte beim Werder-Abschlusstraining am Freitag aufgrund eines grippalen Infekts.

Petsos und Caldirola werden wohl am Montag nach Bremen zurückkehren und sich entweder individuell fit halten oder bei der U23 mittrainieren. Unter der Woche hatte Baumann bereits gesagt, dass er am Montag das Gespräch mit den Spielern suchen werde.