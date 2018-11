Kein Vertrag für Trinks

Ex-Werder-Talent Florian Trinks kehrt nicht zur U23 zurück. Nachdem der 26-Jährige zuletzt in Testspielen und Trainingseinheiten mitwirken durfte, hatte es dahingehend Überlegungen gegeben.

Doch kein Vertrag für Florian Trinks: Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler, zuletzt beim FC Chemnitz unter Vertrag, wird trotz grundsätzlicher Bereitschaft, in die Regionalliga Nord zu gehen, in der kommenden Saison nicht für Werders Nachwuchs auflaufen. "Es ist kein Vertrag mit der U23 zustande gekommen", bestätigte der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler am Montagnachmittag.

Trinks stammt aus der Jugendabteilung von Werder, durchlief seit seinem Wechsel von den Junioren Carl-Zeiss Jenas 2006 alle Nachwuchsmannschaften in Bremen. Nachdem Trinks sich nicht bei den Profis durchsetzen konnte, führte ihn sein Weg im Januar 2013 zunächst zu Greuther Fürth, dann zu Ferencvaros Budapest nach Ungarn und zuletzt zum FC Chemnitz. Derzeit ist Trinks ohne Verein.