Kein Training am Donnerstag

Werders Profis haben am Donnerstag nach dem kräftezehrenden Pokalspiel gegen Dortmund trainingsfrei. Somit beginnt erst am Freitag die Vorbereitung auf das Augsburg-Spiel.

Über 120 Minuten lang lieferte sich Werder am Dienstag ein intensives Pokalduell mit Dortmund, ehe Bremen im Elfmeterschießen triumphierte. Nachdem am Folgetag nur individuelle Behandlungstermine anstanden, hat die Mannschaft am heutigen Donnerstag komplett frei und Zeit zum Regenerieren.

Am Freitag wird dann voraussichtlich um 14.30 Uhr mit einer nicht-öffentlichen Einheit der Betrieb wieder aufgenommen. Der Fokus richtet sich spätestens dann wieder auf die Bundesliga: Am Sonntag um 15.30 Uhr gastiert der FC Augsburg im Weserstadion.