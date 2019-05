„Kein guter Tag für Bremen“

cript async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

ipt async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

ipt async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

Bevor die GmbH in die Insolvenz geht, ist das doch vollkommen in Ordnung. Es wird die nächsten 10 Jahre nur ein Name davor geschoben.



Wenn die Werte stimmen, empfinde ich den Beitrag auch vollkommen angemessen. #weserstadion #werder pic.twitter.com/BiT4FfoO3V