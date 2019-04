Kaum Zeit zum Trauern

Das Pokalaus steckt noch in den Köpfen, doch Werder muss schon am Sonnabend wieder liefern. Trainer Florian Kohfeldt wird daher in diesen Tagen zum Psychologen – wobei es eine besondere Motivationshilfe gibt.

Der Abend war nicht dafür gemacht, um direkt wieder zur Tagesordnung überzugehen. Dafür war im Pokal-Halbfinale einfach viel zu viel Achterbahn gefahren worden. Die Diskussionen um den Elfmeterpfiff taten ihr Übriges. Die Stimmung, sie war spürbar im Keller. Die Werder-Profis sind allerdings quasi dazu gezwungen, ihren nachvollziehbaren Schmerz über die verpasste Endspiel-Teilnahme so schnell wie möglich zu verdrängen. Bereits am Sonnabend geht es bei Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr) um die nächsten drei wichtigen Punkte in der Liga. So kurios das klingt: Das europäische Geschäft ist auch durch die jüngste Niederlage nicht in weitere Ferne gerückt. Im Gegenteil.

Wenn dieser verkorkste Pokalabend eine gute Nachricht für die Bremer parat hatte, dann ergab sie sich aus dem Blick auf die Tabelle. Mit dem FC Bayern München oder RB Leipzig wird sich in Berlin auf jeden Fall ein Team den Titel holen, das demnächst in der Champions League spielt. Im Umkehrschluss bedeutet das: Es wird ein weiterer Europa-League-Platz frei, in der Liga reicht somit Rang sieben für das Erreichen der Qualifikationsrunde. Das wiederum erhöht Werders Chancen, derzeit ist der Klub mit zwei Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen Achter.

„Ich habe die Mannschaft zusammengeholt nach dem Spiel und ihr gesagt, wie traurig und getroffen ich bin“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „Ich habe ihr aber auch gesagt: Weil wir eine geile Mannschaft sind, müssen wir uns belohnen und für Europa qualifizieren. Diese Abende zu wiederholen, ist die Aufgabe für die letzten Spiele.“ Die vermeintlich einfachste Hürde ist dabei eben jene Fortuna aus Düsseldorf, die allerdings schon einige Vereine in dieser Saison geärgert hat. Danach heißen Werders Gegner allerdings noch Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim und RB Leipzig.

Kohfeldt kündigt Rotation an

Gut möglich also, dass die Bremer doch noch ihr Finale gegen Leipzig bekommen – dann allerdings eine Woche früher, als es in Berlin der Fall gewesen wäre. Für die Sachsen geht es am 34. Spieltag womöglich um nicht mehr viel, vielleicht werden sogar Akteure für das Pokalfinale geschont. Werder könnte davon profitieren, im Vorfeld solcher Fantastereien muss aber noch viel Arbeit erledigt werden. Gerade nach den Erlebnissen des Halbfinals. „Auf Dauer ist es ein Abend, der uns helfen wird. Da werde ich die Jungs noch oft dran erinnern“, sagte Florian Kohfeldt. „Aber natürlich wird es eine große Aufgabe für mich und das Trainerteam, in den nächsten zwei Tagen Klarheit in die Köpfe zu kriegen.“

Nicht unwahrscheinlich ist, dass Werders Coach am kommenden Wochenende rotieren lässt. „Wir haben Tiefe im Kader. Es werden in Düsseldorf nicht die elf Spieler spielen wie gegen Bayern“, kündigte Kohfeldt bereits an. Exemplarisch nannte er als Alternativen Martin Harnik und Sebastian Langkamp, die zuletzt nur Kurzeinsätze gehabt hätten. „Auch Johannes Eggestein kommt zurück.“ Der 20-Jährige hatte in der Liga zuletzt zwei Mal wegen muskulärer Probleme gefehlt und war im Pokal in der Schlussphase eingewechselt worden. Nun soll er dabei helfen, dass Werder wieder lachen kann.