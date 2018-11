Karbstein kommt aus Cottbus

Malte Karbstein wechselt von Energie Cottbus zu Werders U23. Die Bremer gaben den Transfer des Innenverteidigers am Mittwochmorgen bekannt.

"Malte Karbstein hat in der letzten Saison sehr viele Spiele für Energie Cottbus bestritten und kennt daher die Situation, mit einem Team im oberen Tabellendrittel zu spielen. Er ist ein Spieler, der gerne die spielerische Lösung sucht, und ist zudem sehr kopfballstark", wird Björn Schierenbeck, Leiter von Werders U23, in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Auch U23-Coach Sven Hübscher äußert sich über den Zugang für das Regionalliga-Team: "Wir haben Malte schon länger beobachtet und sind froh, dass er nun zu uns kommt. Er hat einen starken linken Fuß und konnte bereits in der letzten Saison in Cottbus zeigen, welches Potenzial er besitzt."

Karbstein selbst kündigt an, bei Werder den nächsten Karriereschritt machen zu wollen. "Dass ich bei einem deutschen Traditionsverein die Chance dazu erhalte, freut mich natürlich sehr", sagt der 20-Jährige.

Karbstein absolvierte insgesamt 43 Einsätze für Energie Cottbus. In seiner Zeit in der Lausitz erzielte er drei Tore und bereitete ein weiteres vor.