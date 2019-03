Kapitän Kruse überstrahlt sie alle

Max Kruse zeigte gegen Leverkusen mit zwei Treffern und einer Vorlage eine absolut herausragende Leistung. Auch die Mein-Werder-Community ist sich einig: „Man of the Match“ kann nur der Kapitän werden.

Wer auswärts eine Spitzenmannschaft wie Bayer Leverkusen so auseinanderspielt, dass in der Öffentlichkeit tags darauf mitunter schon eine Rückkehr in den Kreis der Nationalmannschaft diskutiert wird, der hat sich auch seine „Man of the Match“-Krone redlich verdient: Max Kruse kann sich in der Community-Abstimmung zum Spieler des Spiels mit einigem Abstand durchsetzen und letztlich mehr als 1500 Stimmen auf sich vereinen.

Auch der zweite und der dritte Platz sind jedoch aller Ehren wert: Silber schnappt sich Marco Friedl (467 Stimmen), der eine enorm abgeklärte Partie neben Niklas Moisander zeigte und sich komplett für das unglücklich gelaufene Hinspiel rehabilitieren konnte. Milot Rashica, der inzwischen mehr und mehr seine Knipser-Qualitäten entdeckt, belegt den Bronzerang (396 Stimmen).

Die Ergebnisse in der Übersicht: