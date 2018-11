Kapitän Kruse muss wieder liefern

Kapitän Max Kruse befindet sich laut eines Berichts von „Sport.de“ aktuell in einer schweren Formkrise. Das bringe Werder in die Bredouille - nicht nur rein sportlich, sondern auch noch darüber hinaus.

Werders Kapitän Max Kruse befinde sich in einer Formkrise und stehe damit „sinnbildlich für den Leistungseinbruch der Bremer in den letzten Wochen“, heißt es in einem Bericht auf „Sport.de“. Zu selten gelinge es ihm, für Gefahr zu sorgen – woran auch die altbekannten Gewichtsprobleme Schuld seien.

Dadurch käme der Verein hinsichtlich der Zukunft Kruses „in die Bredouille“. Denn ohne die Qualitäten des 30-Jährigen sei das Saisonziel Europa kaum zu erreichen. Zwar werde ihn Trainer Florian Kohfeldt auch künftig „nicht aus dem Team nehmen“, doch langsam müsse Kruse liefern.

Ansonsten könnten die Bremer, so heißt es weiter in dem Artikel, ins Grübeln kommen – schließlich laufe der Vertrag im kommenden Sommer aus und „einen Topverdiener (rund drei Millionen Euro pro Jahr) ohne Top-Leistung können sich die Norddeutschen nicht leisten.“

Zum kompletten Bericht auf „Sport.de“ geht es hier.