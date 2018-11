Kapino-Rückkehr noch vor der Winterpause?

Keeper Stefanos Kapino könnte doch noch vor der Winterpause als Nummer zwei hinter Jiri Pavlenka zurückkehren. Das sagte Towart-Trainer Christian Vander der „Bild“. Konsequenzen hätte das für Luca Plogmann.

Stefanos Kapino war im Sommer zu Werder gewechselt, um die Nummer zwei hinter Stammkeeper Jiri Pavlenka zu werden. Eine Muskelverletzung im Sommer-Trainingslager machte diesem Plan allerdings einen Strich durch die Rechnung, weshalb der 18-jährige Luca Plogmann diesen Job übernahm. Das könnte sich bald aber wieder ändern, wie Torwart-Trainer Christian Vander der „Bild“ verriet: „Ich werde mit Kapi (Kapino, Anm. d. Red.) in den nächsten zwei Wochen individuell auf dem Platz üben, dann soll er zur Mannschaft stoßen. Vielleicht können wir ihn sogar vor der Winterpause schon wieder in den Kader nehmen. Wir wollen aber nichts überstürzen.“

Anfang November hatte Coach Florian Kohfeldt noch gesagt, dass Kapino wohl erst 2019 zurückkehren wird: „Die wahrscheinlichste Variante ist, dass er in Südafrika wieder ins Mannschaftstraining einsteigt.“ Anfang Januar bereitet sich Werder dort auf die Rückrunde vor.

Sollte Kapino nun doch schon früher einsatzfähig sein, würde Plogmann wieder die Nummer drei der Profis werden und zudem als erster Torwart der U23 in der Regionalliga Spielpraxis sammeln. „Das konnten wir durch die Verletzung von Kapi leider nicht umsetzen. Luca braucht Woche für Woche den Wettkampf. Das merkt er auch selbst“, erklärte Vander im Interview.

Auf lange Sicht sieht er bei Plogmann sogar das Potenzial zum Stammtorwart der Bundesliga-Mannschaft: „Die Anlagen dazu hat er. Deshalb waren wir auch sehr froh, dass er sich langfristig an uns gebunden hat. Wir trauen ihm auf jeden Fall zu, unsere Nummer eins in der Bundesliga zu sein.“ Wann er so weit sein wird, könne man zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen, so Vander.

