„Kann bei Werder zu erheblichen Mehrkosten kommen“

Im Streit um die Kostenübernahme für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Freitag ein Urteil gesprochen - das Land Bremen darf sich als Gewinner fühlen.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Freitagmorgen im Rechtsstreit Bremens mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) um Gebühren für zusätzliche Polizeikosten bei Hochrisikospielen von Werder Bremen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 21. Februar 2018 aufgehoben.

Muss sich der Profifußball bei Risikospielen an Polizeikosten beteiligen? Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig fällt keine Entscheidung, sondern weist den Fall ans Oberverwaltungsgericht Bremen zurück. #dfl #Polizeikosten pic.twitter.com/MnTnm2zZQR — ZDF Sport (@ZDFsport) March 29, 2019

Dort hatte Bremen gesiegt. In der Sache selbst haben die Bundesrichter nicht endgültig entschieden, sondern die Sache ans Oberverwaltungsgericht Bremen (OVG) zurückverwiesen. Das klingt erneut nach einem Erfolg der DFL, doch in der Sache gaben die Bundesrichter in vielen strittigen Punkten Bremen recht.

Die rechtliche Grundlage für die Gebühr sei gegeben, erklärte der Vorsitzende Richter. Das bedeutet, dass Bremen der DFL die Mehrkosten grundsätzlich in Rechnung stellen kann. Was die Richter allein noch störte, war, dass die Bremer die bestehende Regelungen, auch Störer für die Kosten heranzuziehen, nicht zur Anwendung gebracht hat, sondern für alle Kosten die DFL herangezogen hat. Hierbei handelt es sich um eine Frage des Bremer Landesrechts. Deshalb geht der Fall zurück ans OVG Bremen.

Reaktionen zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes

Hubertus Hess-Grunewald (Präsident Werder Bremen):

Wir nehmen den heutigen Ausgang des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht zur Kenntnis und werden genau schauen, wie die schriftliche Urteilsbegründung aussieht und der Fall vor dem Oberverwaltungsgericht in Bremen geklärt wird. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass in der Begründung der Leipziger Richter noch mehr, der für uns stichhaltigen Argumentation der DFL Rechnung getragen wird. Jetzt bleibt eine deutliche Mehrbelastung des SV Werder Bremen weiter im Raum. Sollte die Stadt Bremen am Ende diese Gebühren durchsetzen, kann es bei Werder zu erheblichen Mehrkosten und einem nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsnachteil in der Bundesliga kommen."

„Egal wie der Prozess ausgeht, er wird keine Gewinner kennen. Wir weisen erneut daraufhin, dass der Verteilungskampf um die Polizeikosten überhaupt keine Probleme löst. Er mindert in keiner Weise den Aufwand der Polizei oder die Gewaltbereitschaft in Teilen der Gesellschaft, die abseits des Weser-Stadions eben nicht nur aufgrund der Großveranstaltung Fußball-Bundesliga auffällig werden. Wir wünschen uns, dass wir gemeinsam mehr Zeit und Energie investieren, die Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft zu reduzieren, so wie es der SV Werder Bremen mit seinem gesellschaftlichen Engagement und seinen sozialen Projekten und seit Jahren als Vorreiter in der Bundesliga umsetzt und so für die Stadt Bremen einen außergewöhnlichen Mehrwert bietet.“

Ulrich Mäurer (Innensenator Bremen/SPD):

„Ich glaube, das Bundesverwaltungsgericht hat mit der heutigen Entscheidung Rechtsgeschichte geschrieben. Es ging um eine Grundsatzfrage, die lautete: Ist es zulässig, dass die Kosten der Polizeieinsätze teilweise der DFL in Rechnung gestellt werden. Und die Antwort heute war eindeutig: Ja, es ist zulässig. Es verstößt nicht gegen geltendes Verfassungsrecht. Insofern ist das eine Entscheidung, die zu 100 Prozent auf unserer Seite steht. Die Entscheidung war in ihrem Duktus und in ihrer Klarheit eindeutig. Ich hoffe, dass die DFL erkennt, dass sie dieses Spiel verloren hat. Dass man sich jetzt zusammensetzt und versucht, eine vernünftige Regelung zu finden. Meine Idee ist einfach, dass man am Ende einen gemeinsamen Fond bildet, aus dem man diese Kosten tragen kann. Es geht auch nicht darum, bis runter in die dritte und vierte Liga zu gehen, um Kosten geltend zu machen.“

Reinhard Rauball (DFL-Präsident):

„Es ist eine Entscheidung, die sicherlich anders ausgefallen ist, als wir uns gedacht haben. Das muss man so einräumen. Die Frage, wer wann welchen Gebührenentscheid erlässt, muss das Land Bremen tun. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt versuchen nachzubessern. Es ist leider so, dass unterschiedliche Statements vorliegen. Wir haben in den letzten Tagen gelesen, dass es der Innenminister von Bayern ablehnt. Der Innenminister von Baden-Württemberg auch, der Innenminister in Hessen auch. Wir haben also eine Art Flickenteppich, was die Gebührenfrage möglicherweise angelangt. Das berührt dann schon die Frage der Chancengleichheit der Vereine, je nachdem, in welchem Bundesland sie sind.“