„Kampf um Europa wird ein Krimi“

Davy Klaassen sieht Werder für den Kampf um das internationale Geschäft gut gerüstet. Doch das Ziel zu erreichen, wird schwer. Das hat der Niederländer im Interview mit der „Sport Bild“ einmal mehr bekräftigt.

Zwei Punkte trennen Werder derzeit von Platz sechs und damit der sicheren Qualifikation für das internationale Geschäft - ein Ziel, das Werder zu Saisonbeginn ausgegeben hat. „Ich glaube, dass wir unser Ziel erreichen können“, sagte Klaassen im Interview mit der „Sport Bild“. „Aber dafür müssen wir jede Woche, in jedem Training kämpfen.“

Dass es bei aller harten Arbeit dennoch keine leichte Aufgabe wird, die Herausforderung zu meistern, ist dem 25-Jährigen bewusst. „Der Kampf um Europa wird ein echter Krimi. Alles ist so eng zusammen, von Platz zwölf bis fünf. Ich glaube, das wird sich erst am letzten Spieltag entscheiden.“ Immerhin sieht Klaassen seine Mannschaft für die kommenden Wochen und Monate gut gerüstet: „Bei Werder haben wir mehrere System einstudiert. Wenn wir in einem Spiel keinen Zugriff haben, können wir das durch einen Systemwechsel ändern“, sagte der Niederländer.





Das gesamte Interview gibt es in der aktuellen Ausgabe der „Sport Bild“.