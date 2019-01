Kampf um die Plätze

Ein Unwetter hat 50 von 100 Testspielminuten für Werder in Südafrika weggeblitzt. Wenn es am Freitag zum Abschluss gegen die Bidvest Wits geht, hat Florian Kohfeldt mit seiner Mannschaft also noch etwas nachzuholen. Trotzdem dürfte die Aufstellung des Trainers weitere Indizien liefern, wer gut eine Woche vor dem Rückrundenstart gegen Hannover 96 die besten Karten hat. „Man darf davon ausgehen, dass gewisse Blöcke länger zusammenspielen", sagte Kohfeldt. Auch in den Trainingseinheiten gab es wiederkehrende Muster, wen der Trainer am liebsten gemeinsam aufstellt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.