Kampf der Prinzipien

Viele Wege führen ans Ziel. Wenn Werder und Stuttgart am Sonnabend aufeinandertreffen, wird das eine Begegnung der unterschiedlichen Spielansätze. Wobei die Bremer Idee mehr Nachhaltigkeit verspricht.

Am Anfang war die Sorge. Werder Bremen stand mit fünf Punkten aus zehn Spielen und lächerlichen drei erzielten Toren so schlecht da wie noch nie zuvor im Spätherbst eines Jahres. Es präsentierte sich eine komplett verunsicherte Mannschaft ihren Fans, die nicht mehr viele Anknüpfungspunkte hatte zu dem, was irgendwann einmal als „Werder-Fußball“ bezeichnet worden war. Werder steckte im Abstiegskampf und auch in einer Sinnkrise.

Beim VfB Stuttgart waren die Ergebnisse gar nicht so schlecht, zumal als Aufsteiger. Aber die Mannschaft und ihr Trainer hatten sich in eine Sackgasse manövriert, Ansätze neuer Ideen versandeten wirkungslos und am Ende war es Hannes Wolf, der die hoffnungsvoll gestartete Zusammenarbeit als Erster ifrage stellte und den Verantwortlichen in Stuttgart damit diese unangenehme Entscheidung abnahm.

Werder und der VfB steuerten beide in eine ungewisse Zukunft, als sie zu verschiedenen Zeitpunkten ihre Trainer tauschen mussten oder wollten. Werder war faktisch eine der schlechtesten Mannschaften der Liga, der VfB emotional ausgebrannt und auf harsche Weise daran erinnert, wie das zwei Jahre zuvor gelaufen war, als die Schwaben im letzten Drittel der Saison förmlich in sich zusammenbrachen und am Ende den ersten Abstieg nach 40 Jahren zu beklagen hatten.

Wenn sich beide Klubs nun am Sonnabend (15.30 Uhr) in Stuttgart treffen, dann ist die gröbste Arbeit schon erledigt. Dem Sieger der Partie winkt der sichere Klassenerhalt, was dann drei Spieltage vor Schluss einer sehr frühen Rettung gleich käme. Die meisten Beobachter hatten sich eher auf einen Kampf bis zum letzten Spieltag eingestellt. Nun aber sind Werder mit Florian Kohfeldt und der VfB mit Tayfun Korkut so etwas wie die Mannschaften der Rückrunde. In der Tabelle seit der Winterpause ist Werder Fünfter, Stuttgart Sechster und beide haben aus 13 Spielen 22 Punkte geholt. So weit die Gemeinsamkeiten. Der Weg zum fast sicheren Klassenerhalt hätte aber unterschiedlicher kaum sein können.

Proaktiv versus reaktiv

Florian Kohfeldt hat seiner Mannschaft einen proaktiven Fußball verordnet, der der Kaderzusammensetzung gerecht wird und dessen Kern sich über einen dominanten, offensivgeprägten Stil definiert. Relativ schnell war der Ansatz zu erkennen, Spiele von vorne weg, also selbst gestalten zu wollen, zu agieren statt zu reagieren, und das innerhalb klar festgelegter Angriffsrichtlinien aus dem Trainerhandbuch umzusetzen. Ohne dabei, und das ist ein entscheidender Punkt, in diesen klassischen Wild-West-Werder-Stil zu verfallen, der dem Gegner pro Partie ein gutes halbes Dutzend glasklarer Torchancen ermöglicht. Konservative Elemente wie Stabilität und Ordnung hat Kohfeldt trotz seiner recht riskanten Ideen nicht vernachlässigt.

Tayfun Korkut hatte einen schweren Start in Stuttgart. Die magere Punktausbeute bei seinen Stationen davor wurde ihm vorgehalten und dabei geflissentlich übersehen, dass Korkut in Kaiserslautern einfach schlechte Rahmenbedingungen hatte und in Hannover lange Zeit einen sehr vernünftigen, weil durchaus gewitzten Fußball hat spielen lassen. Die Lage beim VfB war aber besonders angespannt, Vorgänger Wolf als Aufstiegstrainer und sympathischer und empathischer Repräsentant des Klubs eine Institution.

Korkut krempelte die Defensivabläufe seiner Mannschaft nachhaltig um, ging weg vom mannorientierten Pressing hin zu einer freieren Interpretation mit allerdings auch klar aufeinander abgestimmten Mechanismen. Vom Ballbesitzspiel unter Wolf ist nicht mehr viel übrig geblieben, selbst geringster Gegnerdruck veranlasst die Mannschaft zum schnellen vertikalen Spiel in die Spitze, gerne mit einem hohen Ball. Das ist wenig attraktiv und schon gar nicht besonders riskant. Aber eben wirkungsvoll und liegt – noch – im deutschen Trend.

Wird Werder zum Trendsetter?

Die Bundesliga hat sich ihren Ruf als Pressing- und Gegenpressing-Liga wirklich hart erarbeitet, mittlerweile schwimmt gut die Hälfte der Mannschaften in diesem reaktiven Sumpf. Der Tabellenzweite FC Schalke ist die Speerspitze dieser zwar erfolgreichen, aber auch wenig attraktiven Gemeinschaft, zu der sich auch der SC Freiburg, jahrelang ein Inbegriff kreativer Ideen, aufgrund der Umstände gesellt hat. Stuttgart ist auch eher dieser Spezies Mannschaften zuzuordnen, wenngleich Korkut auf Sicht auch wieder ein vernünftiges Positionsspiel wird einstudieren wollen. Im Gegensatz zu Kohfeldt hatte Stuttgarts Coach aber bisher noch keine längere Vorbereitungsphase mit seiner Mannschaft.

Werder ist inhaltlich schon einige Schritte weiter. Und die Mannschaft ist der beste Beweis, dass es nicht nur auf die individuelle Qualität der Spieler ankommt, um einen interessanten Offensivfußball zu spielen. Um die Fans wieder mitzureißen und zufrieden aus dem Stadion zu verabschieden. Die großen Unbekannten des Fußballs, den Zufall und das Spielglück, versucht die Mannschaft mit Kohfeldts Ideen, etwas in den Griff zu bekommen. Der viel zitierte Werder-Weg wird endlich auch mit Leben gefüllt – und kann vielleicht auch für andere Klubs stilbildend werden.