Kainz steht vor Wechsel nach Köln

Zieht es Werders Florian Kainz nun doch zum 1. FC Köln? Wie „Kicker“ und „Bild“ melden, steht der Österreicher kurz vor einem Wechsel zum Zweitligisten. Die Vereine und der Spieler sollen sich schon einig sein.

Auch das Trainingslager in Südafrika hat nichts daran geändert, dass Angreifer Florian Kainz bei Werder keine tragende Rolle mehr spielen wird. Deshalb gilt er schon seit Längerem als Wechselkandidat – und nun kommt Bewegung in die Personalie.

Wie der „Kicker“ berichtet, steht Kainz vor einem Wechsel zum 1. FC Köln. Der Transfer solle so schnell wie möglich finalisiert werden, heißt es in dem Bericht. Laut der „Bild“ ist sich der ambitionierte Zweitligist mit dem Spieler und Werder schon einig. Werder kassiert der Zeitung zufolge eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro. Der Transfer zum Zweitligisten soll demnach Ende dieser Woche abgeschlossen werden.

Am Freitag hatte Werder-Coach Florian Kohfeldt noch gesagt, dass er „sehr gerne“ weiter mit Kainz zusammenarbeiten würde. „Er ist wichtig für uns. Es ist auf gar keinen Fall so, dass wir in irgendeiner Form wollen, dass er geht. Es kann immer alles passieren, aber ich habe keinerlei Bestrebungen, ihn abzugeben“, sagte Kohfeldt und fügte hinzu: „Erst mal gehe ich davon aus, dass er bleibt. Wenn sich die Situation noch einmal verändert, wird er sicher auf uns zukommen.“ Das ist nun wohl passiert.

Bereits Mitte November war Kainz mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht worden. Damals hatte Sportchef Frank Baumann gesagt, dass Werder nicht das Bestreben habe, den Flügelspieler abzugeben. „Wir planen also weiter mit ihm“, so Baumann.

Kainz‘ Vertrag in Bremen läuft noch bis 2020. In der Hinrunde der laufenden Saison konnte er nicht überzeugen, er stand nur in acht Ligaspielen auf dem Feld und blieb ohne Treffer.

Den Artikel vom „Kicker“ gibt es hier, den aus der „Bild“ hier.