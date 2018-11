Kainz' Karriereplan

Florian Kainz setzt sich vor jeder Saison ein klares Ziel. Dieses Mal will der Offensivspieler torgefährlicher werden, das bekam Torwart Jiri Pavlenka im Trainingslager bereits zu spüren.

Jiri Pavlenka ist normalerweise ein ausgesprochen ruhiger Zeitgenosse, doch in diesem Fall sah sich der Torwart dazu genötigt, ein paar deutliche Worte zu verlieren. „Mach' das nie wieder!“, sagte der Tscheche zu seinem Mitspieler Florian Kainz. Was war passiert? Kainz hatte während einer Einheit im Zillertal-Trainingslager etwas geschafft, was in der vergangenen Saison nicht einmal den ganz großen Namen der Bundesliga gelang: Er hatte Pavlenka, Werders großen Rückhalt, düpiert. Aus dem Augenwinkel sah der Offensivspieler, dass der Keeper etwas zu weit vor dem Tor stand. Also schoss Kainz fast von der Mittellinie einfach drauf. Aus 45 Metern flog der Ball in hohem Bogen ins Netz. Pavlenka sprang noch verzweifelt hinterher, doch er konnte nichts mehr ausrichten.

Nach diesem Treffer habe er sofort an seinen ehemaligen Mitspieler Serge Gnabry denken müssen, erzählt Kainz. Der Hoffenheimer erzielte tatsächlich im Spiel gegen Leipzig einen fast identischen Treffer. Gnabry gewann damit die Wahl zum Tor des Monats Dezember 2017. Diese Ehre wird Kainz eher nicht zuteilwerden, sein Treffer fiel eben nur im Training. Dennoch könnte der Geniestreich sinnbildlich für das stehen, was sich Kainz für die neue Saison zum Ziel gesetzt hat. Er will vorne noch forscher werden, eher mal abschließen anstatt querzulegen. „Ich will effektiver sein“, sagt der 25-Jährige im Mediengespräch. „Mehr Tore und mehr Assists sind mein Ziel.“

Mehr Coolness und Effizienz

Drei Tore und drei Torvorlagen schaffte der österreichische Nationalspieler bei seinen 30 Bundesliga-Einsätzen in der vergangenen Spielzeit. Im Pokal kamen noch einmal ein Treffer und eine Vorbereitung dazu. „Gerade am Anfang der Saison hatte ich ein paar gute Chancen, bei denen ich das Tor nicht gemacht habe“, ärgert sich Kainz immer noch. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist vielen sein eklatanter Fehlschuss am ersten Spieltag bei der 0:1-Niederlage gegen Hoffenheim.

Der Offensivspieler geht mit solchen Aktionen selbstkritisch um. „Ich muss dann einfach vor dem Tor einen kühlen Kopf bewahren“, sagt er. „Außerdem will ich mir künftig mehr Chancen erarbeiten und öfter zum Abschluss kommen.“ Kainz steckt sich vor jeder Saison solche Ziele – und bisher hat er sie auch erreicht. Im ersten Jahr nach seinem Wechsel von Rapid Wien zu Werder wollte er sich erst einmal eingewöhnen und dann regelmäßig spielen. Das gelang ihm: Nachdem er am Anfang der Saison 2016/17 fast nur auf der Bank gesessen hatte, brachte er es doch noch auf 14 Liga-Einsätze, in denen er als Joker immerhin zwei Tore und drei Vorlagen verbuchte.

Kainz' nächstes Ziel waren dann mehr Einsätze, und die bekam er in der abgelaufenen Spielzeit. Jetzt will der Österreicher also torgefährlicher werden, „um der Mannschaft noch mehr zu helfen“, wie er sagt. Natürlich dient dieses Vorhaben aber auch dem Zweck der Stammplatzsicherung, denn Werder-Trainer Florian Kohfeldt stehen im Offensivbereich auch ohne den abgewanderten Zlatko Junuzovic zahlreiche Optionen zur Verfügung. Max Kruse ist ohnehin gesetzt, Martin Harnik hat ebenfalls gute Startelfchancen. Yuya Osako kommt erst in der kommenden Woche dazu. Milot Rashica will den Durchbruch schaffen. Den gelernten Mittelstürmer Johannes Eggestein plant Kohfeldt künftig für die linke Offensivposition ein, also genau für die Rolle, die Kainz am liebsten bekleidet.

Der Österreicher sieht die Lage pragmatisch: „Natürlich gibt es starke Konkurrenten. Das ist aber klar, wenn man bei Werder Bremen spielt.“ Zum Stand des Konkurrenzkampfes möchte er aktuell nichts sagen: „Es sind ja noch nicht einmal alle Spieler da.“ Dass er bei den Testspielen am Sonntag nur in der vermeintlichen B-Elf gegen Pribram (1:1) auflaufen durfte, macht ihm auch keine Sorgen. "Das war mit dem Trainer abgesprochen, weil ich wegen meiner Länderspieleinsätze etwas später ins Training eingestiegen bin", sagt Kainz. Die Partie gegen den tschechischen Erstligisten dauerte nur 70 Minuten, die Belastung war daher nicht so groß. Zudem durfte Kainz die Kapitänsbinde tragen. "Das war sehr schön", betont er. "Ich habe versucht, eine Führungsperson zu sein und den vielen jungen Spielern zu helfen."

Von wegen zweite Reihe

Kohfeldt hatte nach dem Spiel betont, dass Kainz' Einsatz in der B-Elf keine weitere Bedeutung habe. "Natürlich ist er ein klarer Startelf-Kandidat", unterstrich der Coach und fügte lachend hinzu: "Werder-Kapitän wird man schließlich auch nicht alle Tage." Ein ernsthafter Kandidat für die neu zu vergebende Kapitänsbinde ist Kainz natürlich noch nicht. Seinen Platz in der Mannschaft gefunden hat er aber sehr wohl. "Ich fühle mich richtig gut im Team und sehe mich als wichtigen Spieler", betont der 25-Jährige.

Überhaupt macht Kainz einen aufgeräumten und fokussierten Eindruck. Im Training fiel er nicht nur durch sein Weitschusstor gegen Pavlenka positiv auf, sondern war auch ansonsten einer der Aktivposten. Während der Sommerpause hat der Österreicher seine Frau Nadine in der Heimatstadt Graz kirchlich geheiratet. Nach den Flitterwochen auf den Seychellen ist jetzt die Vorfreude auf die neue Saison groß: "Ich bin sehr motiviert und freue mich riesig. Die Vorbereitung versuche ich für mich zu nutzen und mich zu empfehlen." Er sei mit einem guten Gefühl aus der vergangenen Spielzeit herausgegangen, sagt Kainz, der am letzten Spieltag beim 2:1-Sieg in Mainz ein Tor erzielte und eines vorbereitet. Dort wolle er nun anknüpfen. "Ich will voll angreifen", betont Kainz. Jiri Pavlenka hat das bereits zu spüren bekommen.