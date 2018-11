Kainz holt sich die Krone

Ihr habt entschieden: Florian Kainz ist euer „Man of the Match“ bei Werders 6:1-Pokalerfolg gegen Wormatia Worms. Der Offensivspieler setzte sich beim Mein-Werder-Voting mit großem Vorsprung durch.

Florian Kainz glänzte gegen Viertligist Worms als Vorbereiter und Torschütze. Beim frühen 1:0 durch Yuya Osako gab der Österreicher die Flanke, das 2:0 erzielte Kainz selbst – und wie. Der 25-Jährige ließ mit einer Finte seinen Gegenspieler stehen und zimmerte den Ball mit links ins Tor. Ein äußerst sehenswerter Treffer. Der Mein-Werder-Community gefiel der Auftritt von Kainz – die User wählten ihn eindeutig zum „Man of the Match“. Kainz erhielt mehr als 1400 Stimmen. Auf Platz zwei folgt Kapitän Max Kruse – mit einem gehörigen Abstand (388 Stimmen), Rang drei geht an Philipp Bargfrede (338 Stimmen).

Das Ergebnis in der Übersicht: