Kainz, der Dauerbrenner

Die MEIN-WERDER-Redaktion checkt die Leistungen der Werder-Profis in der abgelaufenen Saison. In alphabetischer Reihenfolge werden die Zeugnisse verteilt – heute ist Florian Kainz an der Reihe.

Es war dieser eine Moment, in dem Florian Kainz mal wieder der ganzen Welt zeigte, was er kann. Im Weserstadion lief die 40. Minute zwischen Werder und dem VfL Wolfsburg, als der Österreicher Anlauf nahm. Am 11. Februar war das, in Bremens fußballerischem Wohnzimmer erstrahlte an diesem Sonntagabend das Flutlicht. Kainz spielte Doppelpass mit Zlatko Junuzovic, erhielt den Ball an der Strafraumkante zurück und beförderte das Spielgerät mit einem spektakulären Schuss unhaltbar an Keeper Koen Casteels vorbei ins Eck. Werder führte 2:0 und gewann letztlich mit 3:1. Es war einer von vielen wichtigen Siegen auf dem Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt – und Kainz hatte währenddessen sogar noch ein zweites Mal getroffen.

Wieder einmal war Kainz in den Blickpunkt gerückt, fast so wie ein knappes Jahr zuvor, als er im Derby gegen den Hamburger SV zum Helden avancierte. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der 25-Jährige an der Weser noch immer auf den ganz großen Durchbruch wartet. Zumindest gefühlt. Seit er im Sommer 2016 zu Werder kam, hat Florian Kainz stetig mehr Spielanteile erhalten. Spätestens als Florian Kohfeldt das Traineramt von Alexander Nouri übernahm, mauserte sich der lauffreudige Mittelfeldakteur zu einem echten Dauerbrenner. Kaum ein Spiel hat Kainz einmal versäumt. Ein konstant hohes Niveau hat er dabei jedoch nicht erreichen können.

Und so bleibt Florian Kainz noch immer ein Versprechen. Er weckt dank seiner spielerischen Lichtblicke zweifelsfrei die Hoffnung darauf, dass er bei Werder den Unterschied ausmachen kann, wenn es darauf ankommt. Er besitzt die technischen Fähigkeiten, um seine Mannschaft und die Fans mitzureißen und den Gegner zugleich vor enorme Probleme zu stellen. Doch es gibt ein Aber: Genau diese Stärken auf dem Platz können ihm auch im Wege stehen. Gelingt es Kainz nicht, seine Qualitäten gewinnbringend einzubringen, taucht er nicht selten nahezu wirkungslos ab. Auch deshalb gab es kaum einmal eine Partie in dieser Saison, in der der Österreicher über 90 Minuten spielte.

Die Saison von Kainz in Zahlen

0

Kainz ist einer von nur vier Bremer Spielern, die in der abgelaufenen Saison kein einziges Mal verletzt oder erkrankt war und damit theoretisch jede Partie hätte bestreiten können. Neben Kainz waren dies Maximilian Eggestein, Robert Bauer und Ishak Belfodil. Schon in seiner ersten Spielzeit für Werder blieb Kainz komplett verletzungsfrei und handelte sich auch keine Erkrankung ein, die ihn hätte außer Gefecht setzen können. Deshalb erreichte Kainz auch die auf den ersten Blick imposante Zahl von 30 Saisoneinsätzen - allerdings kam er dabei nur auf 1685 Spielminuten, was im Bremer Ranking nur für einen Platz im Mittelfeld reichte.

16

Von den 30 Einsätzen insgesamt absolvierte Kainz lediglich drei über die volle Spieldistanz. Elf Mal wurde er eingewechselt und satte 16 Mal ausgewechselt. Damit wurde der Österreicher zum Bremer Auswechselkönig, kein anderer Spieler wurde häufiger frühzeitig vom Platz geholt. Auf Rang zwei landete Philipp Bargfrede (15) und dann mit großem Abstand Maximilian Eggestein (10).

54

An Ludwig Augustinsson gab es kein Vorbeikommen, der Schwede flankte mit 84 Versuchen mit großem Abstand am meisten aller Bremer Spieler. Dahinter sicherte sich aber schon Kainz Platz zwei. Der brachte es auf immerhin 54 Flanken und landete damit im Ligavergleich auf Rang 23. Zu einem Bremer Treffer führte allerdings keine dieser Hereingaben.

6

Drei Tore und drei Assists standen am Ende für Kainz zu Buche. Damit konnte der 25-Jährige seine Quote aus der Saison davor um ein Tor erhöhen, in seiner ersten Spielzeit für Werder kam Kainz auf zwei Tore und drei Assists. Aber: Kainz benötigte dafür deutlich weniger Spielzeit als in der abgelaufenen Saison. Alle 281 Minuten hatte Kainz eine Torbeteiligung, in der Saison davor benötigte er nur 60 Minuten für eine Torbeteiligung. Noch extremer war die Diskrepanz im Vergleich von Torschüssen zu erzielten Toren. 36 Torschüsse gab Kainz zuletzt ab, nur jeder zwölfte davon fand den Weg ins Tor. Was unter anderem daran gelegen haben könnte, dass Kainz 21 Mal von außerhalb des Strafraums abzog. In der Saison davor hatte Kainz nur zwei Schüsse aufs Tor - und beide waren drin.

Florian Kainz über…

…seine Spielweise: „Ich weiß, dass ich hin und wieder einen Haken zu viel mache.“

…seine bisherige Zeit in Bremen: „Werder war und ist genau der richtige Verein für mich.“

…seine Ambitionen: „Es ist mein Ziel, immer in der Startelf zu stehen.“