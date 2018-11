Kainz bei Österreich-Sieg eingewechselt

Viel Spielzeit bekam er nicht: Letztlich sorgte aber auch Werders Florian Kainz dafür, dass Österreich den 1:0-Sieg gegen Nordirland über die Zeit brachte. Ein Ex-Bremer avancierte derweil zum Matchwinner.

Es lief bereits die 83. Minute im Nations-League-Spiel zwischen Österreich und Nordirland, als Florian Kainz am Freitagabend ins Geschehen eingreifen durfte. Werders Flügelspieler wurde von ÖFB-Teamchef Franco Foda für Guido Burgstaller in die Partie gebracht. Große Akzente konnte Kainz in der restlichen Spielzeit nicht mehr setzen. Der 25-Jährige sorgte aber immerhin mit dafür, dass die Österreicher den knappen 1:0-Vorsprung über die Zeit brachten.

Für den einzigen Treffer des Abends hatte zuvor Ex-Werderaner Marko Arnautovic gesorgt (71.). Durch den Sieg hält Österreich in Gruppe 3 der Nations League B den Anschluss an Spitzenreiter Bosnien-Herzegowina (sechs Punkte). Das ÖFB-Team rangiert an zweiter Position (drei Punkte) vor den bisher punktlosen Nordiren.