Käupers Comeback verzögert sich

Eigentlich hätte Ole Käuper bereits Anfang Oktober wieder ins Mannschaftstraining einsteigen sollen, doch daraus wird nichts. Das Comeback des 21-Jährigen verzögert sich laut Frank Baumann.

Nach seiner Sprunggelenksverletzung, zugezogen im Pokalspiel in Worms, ist Ole Käuper glücklicherweise bereits seit einiger Zeit schmerzfrei. Doch aus der für Anfang Oktober geplanten Rückkehr wird nichts, obwohl der defensive Mittelfeldspieler bereits wieder individuell trainiert. „Es wird noch ein bis zwei Wochen bei ihm dauern“, sagte Frank Baumann am Dienstag. Bei Werder hofft man, dass Käuper in der übernächsten Länderspielpause, also Mitte November, wieder ein Fall für den Kader wird.

Käuper hatte sich während der Sommervorbereitung sehr nah an die erste Elf herangespielt, ehe ein rüdes Foulspiel in der ersten Pokalrunde bei Wormatia Worms den 21-Jährigen zurückwarf. Während Käuper in der Reha für sein Comeback schuftete, verschlechterten sich seine Chancen auf einen Einsatz bei den Profis: Werder verpflichtete kurz vor Ende der Transferperiode Nuri Sahin vom BVB, neben Philipp Bargfrede ein weiterer sehr ernstzunehmender Konkurrent für die Sechserposition, auf der Käuper am liebsten spielt.