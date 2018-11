Käuper denkt über Ausleihe nach

Ole Käuper ist heiß auf Spielpraxis – bei den Profis. Sollte das nicht klappen, könnte sich der Mittelfeldspieler auch eine Ausleihe vorstellen. Das wäre aber nur seine zweite Wahl, sagt er in der „Deichstube“.

Am vergangenen Wochenende feierte Ole Käuper ein gelungenes Comeback nach monatelanger Verletzungspause. Der Mittelfeldspieler gewann mit der U23 gegen Eintracht Norderstedt (2:1) – Assist inklusive. Bei Einsätzen in Werders Regionalliga-Team soll es aber nicht bleiben. Käuper, der im August beim Erstrunden-Pokalspiel gegen Regionalligist Wormatia Worms böse gefoult worden war und sich dabei einen Außenbandanriss im Sprunggelenk zugezogen hatte, will mehr. Und das möglichst schnell. Sollte es mit der Spielpraxis bei den Profis nicht klappen, ist auch eine Ausleihe möglich.

„Als junger Spieler muss ich natürlich spielen“, sagt Käuper gegenüber der „Deichstube“ und fügt hinzu: „Für meine Entwicklung wäre die erste oder vielleicht auch die zweite Liga schon am sinnvollsten.“ Über ein mögliches Leihgeschäft sagt das 21-jährige Eigengewächs: „Man müsste darüber nachdenken, aber am liebsten würde ich mich bei Werder durchsetzen.“ Die Konkurrenz im defensiven Mittelfeld ist für Käuper nach dem Hinrundenaus von Philipp Bargfrede (Achillessehnenprobleme) ein bisschen weniger geworden. Und dennoch: Mit Nuri Sahin, Bargfrede-Vertreter Nummer eins, und Kevin Möhwald, der ebenfalls auf der Sechs spielen kann, hat Käuper mindestens zwei direkte Konkurrenten. Zudem sind Maximilian Eggestein und Davy Klaassen auf den Achter-Positionen gesetzt.

Ob Käuper bei Werder bleibt oder im Winter verliehen wird, ist also noch offen. Er befinde sich mit Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann „in einem sehr guten Austausch“, sagt Käuper und ist sich sicher: „Wir werden schon die beste Lösung finden.“

