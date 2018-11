Käpt’n Klaassen geht voran

Davy Klaassen ist erst kurz bei Werder, doch gegen Flensburg durfte er in Abwesenheit von Max Kruse schon die Kapitänsbinde tragen. Trainer Florian Kohfeldt hat erklärt, wie diese Entscheidung gefallen ist.

Vor der Saison hatte Florian Kohfeldt genau überlegt, wer neuer Werder-Kapitän werden soll. Der Trainer hatte Max Kruse, Niklas Moisander und Philipp Bargfrede in der engeren Auswahl. Am Ende entschied er sich für Kruse. Damit war die Kapitänsfrage eigentlich geklärt, doch vor dem Pokalspiel gegen Weiche Flensburg musste Kohfeldt erneut überlegen. Kruse saß angeschlagen auf der Bank. Moisander und Bargfrede standen aus Verletzungsgründen nicht im Kader. Also bekam Davy Klaassen die Kapitänsbinde. „Es waren zwei Spieler aus dem Mannschaftsrat auf dem Platz“, erklärte Kohfeldt und meinte Klaassen sowie Maximilian Eggestein. „Der Ältere der beiden hat die Binde getragen.“

So kam es also, dass Klaassen, der erst im Sommer zu Werder gewechselt war, erstmals diese Rolle bekleiden durfte. „Das war eine große Ehre für mich“, betonte der Mittelfeldspieler. Er war somit der zweite niederländische Werder-Kapitän nach Frank Verlaat. Anders aufgetreten sei er dadurch aber nicht, sagte Klaassen. „Ich habe immer meine Rolle in der Kabine. Die hat sich durch die Binde nicht verändert.“

Ob es nun am Kapitänsamt lag oder nicht, Klaassen ging beim 5:1-Sieg gegen Flensburg voran und zeigte eine starke Leistung. Den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:1 verwandelte der 25-Jährige bombensicher. Für seine Vorstellung bekam Klaassen von Sportchef Frank Baumann dann auch ein dickes Lob: „Sehr gute Spieler zeichnet aus, dass es für sie keine Rolle spielt, gegen wen sie antreten. Sie rufen immer alles ab. Wie Davy in der 88. Minute noch die Bälle erkämpft hat, war beeindruckend. Deswegen ist er ein Vorbild für uns als Mannschaft.“

